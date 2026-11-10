दीपावली को ईद से जोड़ने पर मल्लिकार्जुन खरगे पर बरसे मध्य प्रदेश के मंत्री और भाजपा विधायक

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को दीपावली की खुशियों की तुलना ईद से करना भारी पड़ गया है। उनके बयान पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हो गया है। हुजूर से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा पलटवार करते हुए कांग्रेस पर सनातन संस्कृति और हिंदू पर्वों का अपमान करने का आरोप लगाया।

वहीं, मंत्री विश्वास सारंग ने भी खरगे के बयान को कांग्रेस की मानसिकता से जोड़ते हुए निशाना साधा। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बेंगलुरु में दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए इसे 'खुशियों को ईद' बताया था। उन्होंने कहा था कि दीपावली कई दिनों तक चलने वाला ऐसा पर्व है, जो लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ लाता है। उन्होंने देश की एकता, अखंडता और आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील भी की थी।