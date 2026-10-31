मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों पर जुर्माना ठोकने में तेजी, लेकिन वसूली में प्रशासन सुस्त

मदनमोहन मालवीय, नवदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर जुर्माना तो करोड़ों रुपये का लगाया जा रहा है, लेकिन उसकी वसूली के मामले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की रफ्तार सुस्त है। स्थिति यह है कि मिलावटखोरों पर तीन करोड़ 15 लाख 83 हजार 500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया, लेकिन विभाग अब तक सिर्फ एक करोड़ 23 लाख 71 हजार 150 रुपये ही वसूल पाया है।

यानी कुल लगाए गए जुर्माने का करीब 39 प्रतिशत ही सरकारी खजाने तक पहुंचा। शेष एक करोड़ 92 लाख रुपये से अधिक की राशि की वसूली बाकी है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विशेष अभियान के तहत पिछले तीन महीने में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले 1894 खाद्य कारोबारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में जिलों के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के समक्ष कार्रवाई की गई।