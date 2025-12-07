आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन... 1.30 लाख रुपए की 97 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पिछले सप्ताह शनिवार को भोपाल आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए पिपलानी स्थित 100 क्वार्टर क्षेत्र में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की। यह कार्रवाई वृत उपनिरीक्षक चंदर सिंह के नेतृत्व में की गई, जिसमें सहायक जिला आबकारी अधिकारी, उपनिरीक्षक और पूरा मैदानी अमला शामिल रहा।
मुखबिर की सूचना पर की गई इस छापेमारी में विभागीय टीम ने एक रिहायशी मकान की तलाशी ली, जहां 11 कार्टूनों में विभिन्न ब्रांड की 99 बोतलें मिलीं। इनमें मीडियम व हाईरेंज की कुल 97.0 बल्क लीटर विदेशी शराब पाई गई। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 30 हजार 500 रुपये आंकी जा रही है। छापेमारी के दौरान आरोपी सुरेश पाटिल मौके से फरार था, लेकिन टीम की तत्परता से कुछ ही समय में उसे मंत्रालय के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क, 34(2) एवं अन्य प्राविधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र धाकड़ ने बताया कि अवैध शराब के विरुद्ध लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आरोपी सुरेश पाटिल को सोमवार को माननीय न्यायालय के समझ पेश किया जाएगा।
