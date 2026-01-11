किसानों के लिए बड़ा एलान, अब सरसों पर भी 'भावांतर' देगी मोहन सरकार, CM बोले- जो कहा है वह करके दिखाएंगे

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सरकार सरसों की फसल पर भी किसानों को भावांतर देगी। इसके लिए केंद्र सरकार को लिखा है। गर्मी में फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उड़द और मूंगफली की खरीदी के साथ इन पर बोनस देने का भी प्रयास है। गर्मी में मूंग के उत्पादन में कीटनाशकों के अधिक उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने दूसरी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया। कहा कि सब पूछ रहे हैं, गेहूं की खरीदी 2700 रुपये प्रति क्विंटल कब से होगी। हमने जो भी घोषणाएं की थी, पांच वर्ष के लिए थी। अभी तीन वर्ष बचे हैं। जो कहा है, वह करके दिखाएंगे।

मुख्यमंत्री ने रविवार को भोपाल में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की औपचारिक शुरुआत के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में किसानों के हित में कई घोषणाएं कीं। इस मौके पर किसानों की आय बढ़ाने के लिए रोडमैप और वर्ष भर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में रूपरेखा बताई। इसमें किसानों की आय बढ़ाने, अपव्यय घटाने, कृषि में रोजगार सृजन, आधुनिकीकरण, प्राकृतिक एवं जैविक कृषि, जल मिट्टी एवं कृषि आदान का अनुकूलन, मूल्य श्रृंखला बाजार एवं किसान हिस्सेदारी, निर्यात ब्रांडिंग एवं वैश्विक उपस्थिति, अनुसंधान, नवाचार आदि पर विशेष ध्यान रहेगा।