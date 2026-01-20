MP के उच्च शिक्षा में होगा बड़ा बदलाव, कॉलेजों में अब दो बार मिलेगा एडमिशन, विभाग ने शुरू की तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। उच्च शिक्षा इन दिनों प्रयोगों का रंगमंच बनी हुई है। यह सारा बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि नए शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के कॉलेजों में दो बार प्रवेश का अवसर मिलेगा। नई व्यवस्था में मई से जुलाई और नवंबर से जनवरी तक दो बार नामांकन प्रक्रिया संचालित की जाएगी। पहले प्रवेश को जुलाई सत्र कहा जाएगा और दूसरे को जनवरी सत्र। यह व्यवस्था नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू हो जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

दो बार प्रवेश प्रक्रिया को लेकर तैयारी शुरू उच्च शिक्षा विभाग दो बार प्रवेश प्रक्रिया को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। नई व्यवस्था को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक बुलाई। बैठक में प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षणिक सत्र के संचालन और अकादमिक कैलेंडर को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय विद्यार्थियों के हित में लिया गया है, ताकि किसी कारणवश प्रवेश से वंचित रहने पर उनका पूरा शैक्षणिक वर्ष खराब न हो।