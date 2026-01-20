मेरी खबरें
    By Mukesh MangalEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 06:20:37 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 06:22:26 PM (IST)
    MP में 10 साल की मासूम से तीन महीने तक अश्लीलता, मोबाइल पर भेजे न्यूड फोटो... धमकी देकर चुप कराया
    MP Crime: 10 वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत, न्यूड फोटो भेजता था आरोपित। प्रतीकात्मक फोटो

    HighLights

    1. आरोपी ग्यारसीलाल (50) पुलिस हिरासत में
    2. तीन महीने से कर रहा था छेड़छाड़
    3. मासूम को न्यूड फोटो भेजकर धमकाया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले ग्यारसीलाल पुत्र देवचंद्र पर एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ लगातार छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार, आरोपी पिछले ढाई-तीन महीनों से बच्ची को 'खिलाने' के बहाने अपने पास बुलाता था और उसके साथ गलत काम करता था। आरोपी ने बच्ची को डराने के लिए उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके कारण मासूम चुप रही।

    मोबाइल फोटो से हुआ खुलाशा

    शनिवार को जब बच्ची की मां ने उसका मोबाइल चेक किया, तो उसमें कुछ न्यूड (आपत्तिजनक) फोटो मिले। पूछताछ करने पर बच्ची ने रोते हुए बताया कि ये फोटो ग्यारसीलाल ने भेजे हैं। इससे पहले ढाई महीने पहले भी ऐसी ही घटना हुई थी, लेकिन बदनामी और कानूनी पचड़ों के डर से परिवार ने चुप्पी साधे रखी थी।


    पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल

    पीड़िता की मां जब शिकायत लेकर थाने पहुंची, तो पुलिस का रवैया निराशाजनक रहा। टीआई आरडी कानवा की अनुपस्थिति में ड्यूटी अधिकारियों ने महिला को तीन घंटे तक बैठाए रखा और केस दर्ज करने में टालमटोल करते रहे। अंततः TI के आने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए FIR दर्ज की गई।

    कड़ी धाराओं में केस दर्ज

    पुलिस ने आरोपी ग्यारसीलाल को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पाक्सो एक्ट (POCSO Act) और छेड़छाड़ की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बच्ची के बयान कोर्ट में दर्ज करा दिए गए हैं और पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

