Indian Railways News: तत्काल आरक्षण प्रणाली में बड़े बदलाव की शुरुआत, अब आरक्षण काउंटर पर भी OTP से बनेगा तत्काल टिकट

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने तत्काल आरक्षण प्रणाली (current reservation) में बड़े बदलाव की शुरुआत की है। अब आरक्षण काउंटर से भी तत्काल टिकट बनवाने के लिए यात्री के मोबाइल नंबर पर ओटीपी(One Time Password) भेजा जाएगा।

यह ओटीपी (OTP) बताने के बाद ही तत्काल टिकट जारी होगा। इसकी प्रायोगिक शुरुआत रानी कमलापति से दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस से हो गई है। यह ट्रेन देश की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है, जिसमें ओटीपी आधारित आरक्षण शुरू किया गया है।