Train cancelled: दो दिनों तक 22 ट्रेनें रद्द, यात्रियों को मिलेगा किराया, खजुराहो–उदयपुर इंटरसिटी अब आगरा कैंट से चलेगी

डिजिटल डेस्कः झांसी रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर हो रहे मरम्मत कार्य के कारण आगरा–झांसी रूट पर रेल संचालन अगले दो दिनों तक प्रभावित रहेगा। रेलवे ने 8 और 9 जनवरी को इस रूट से गुजरने वाली कुल 22 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही खजुराहो–उदयपुर इंटरसिटी को अस्थायी रूप से आगरा कैंट से संचालित किया जाएगा।

टिकट का पूरा किराया वापस किया जाएगा रेलवे अधिकारियों के अनुसार झांसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 7 के अपग्रेडेशन और ट्रैक मरम्मत के चलते यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि रद्द ट्रेनों की जानकारी यात्रियों तक लगातार प्रसार माध्यमों से पहुंचाई जा रही है। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी रद्द ट्रेनों के यात्रियों को टिकट का पूरा किराया वापस किया जाएगा।