मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Train cancelled: दो दिनों तक 22 ट्रेनें रद्द, यात्रियों को मिलेगा किराया, खजुराहो–उदयपुर इंटरसिटी अब आगरा कैंट से चलेगी

    Train cancelled: रेलवे ने 8 और 9 जनवरी को इस रूट से गुजरने वाली कुल 22 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही खजुराहो–उदयपुर इंटरसिटी को अस्थायी रूप से आगरा कैंट से संचालित किया जाएगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 10:27:17 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 10:27:50 AM (IST)
    Train cancelled: दो दिनों तक 22 ट्रेनें रद्द, यात्रियों को मिलेगा किराया, खजुराहो–उदयपुर इंटरसिटी अब आगरा कैंट से चलेगी
    रेलवे की तरफ से दो दिनों तक 22 ट्रेनें रद्द की गई हैं।

    HighLights

    1. टिकट का पूरा किराया वापस किया जाएगा।
    2. धुंध से बिगड़ा शेड्यूल, 1700 से ज्यादा शिकायतें।
    3. रेलवे की आधिकारिक हेल्पलाइन पर अपडेट लेते रहें।

    डिजिटल डेस्कः झांसी रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर हो रहे मरम्मत कार्य के कारण आगरा–झांसी रूट पर रेल संचालन अगले दो दिनों तक प्रभावित रहेगा। रेलवे ने 8 और 9 जनवरी को इस रूट से गुजरने वाली कुल 22 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही खजुराहो–उदयपुर इंटरसिटी को अस्थायी रूप से आगरा कैंट से संचालित किया जाएगा।

    टिकट का पूरा किराया वापस किया जाएगा

    रेलवे अधिकारियों के अनुसार झांसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 7 के अपग्रेडेशन और ट्रैक मरम्मत के चलते यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि रद्द ट्रेनों की जानकारी यात्रियों तक लगातार प्रसार माध्यमों से पहुंचाई जा रही है। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी रद्द ट्रेनों के यात्रियों को टिकट का पूरा किराया वापस किया जाएगा।


    धुंध से बिगड़ा शेड्यूल, 1700 से ज्यादा शिकायतें

    सोमवार सुबह छाई घनी धुंध ने आगरा मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों की रफ्तार पर भी असर डाला। दर्जनभर से अधिक ट्रेनें 1 से 5 घंटे की देरी से चलने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे हेल्पलाइन पर सीट न मिलने और ट्रेनों के लेट होने से जुड़ी लगभग 1700 शिकायतें दर्ज हुईं।

    धुंध से किन ट्रेनों पर पड़ा असर

    • छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस

    • कर्नाटक एक्सप्रेस

    • पातालकोट एक्सप्रेस

    • श्रीधाम एक्सप्रेस

    • होशियारपुर एक्सप्रेस

    • एपी एक्सप्रेस सहित कई अन्य लंबी दूरी की ट्रेनें निर्धारित समय से देर से रवाना हुईं।

    यात्रियों के लिए सलाह

    सोमवार को आगरा कैंट से करीब 25 हजार और मथुरा से 27 हजार यात्री सफर पर निकले, लेकिन रद्द और लेट ट्रेनों के कारण यात्रियों की भीड़ प्रबंधन में रेलवे को अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रूट बदलाव और ट्रेनों की ताज़ा स्थिति जानने के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन पर अपडेट लेते रहें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.