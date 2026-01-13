मेरी खबरें
    भोपाल में परिषद की बैठक आज, जिंसी गोकशी कांड पर मचेगा बवाल, दांव पर लगे हैं 874 करोड़ के प्रोजेक्ट

    भोपाल नगर निगम सदन में परिसर की बैठक मंगलवार को आयोजित होगी। इस बैठक में जोरदार हंगामा होने की संभावना है, क्योंकि जिंसी में गोकशी कांड को लेकर भाजपा ...और पढ़ें

    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 04:17:05 AM (IST)
    भोपाल में परिषद की बैठक आज, जिंसी गोकशी कांड पर मचेगा बवाल, दांव पर लगे हैं 874 करोड़ के प्रोजेक्ट

    1. भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक आज
    2. बैठक में गोकशी कांड को लेकर होगा हंगामा
    3. परिषद में तीन विकास प्रस्तावों पर चर्चा होगी

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: नगर निगम सदन में मंगलवार को होने वाली परिषद की बैठक ऐतिहासिक हंगामे की गवाह बन सकती है। दरअसल जिंसी स्थित स्लाटर हाउस में गोकशी के मामले ने शहर की सियासत को गरमा दिया है। सोमवार शाम हुई बैठकों में कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही दलों के पार्षदों ने इस मुद्दे पर प्रशासन को घेरने की संयुक्त रणनीति तैयार की है।

    हाल ही में पुलिस की एफआईआर और मांस के सैंपल मिलने के बाद निगम ने स्लाटर हाउस को सील किया था। माना जा रहा है कि निगमायुक्त संस्कृति जैन मंगलवार सुबह सदन के पटल पर सैंपल की विस्तृत रिपोर्ट रख सकती हैं। इस मुद्दे पर दोनों दलों के एकजुट होने से सदन की कार्यवाही बाधित होने की पूरी संभावना है।


    वहीं हंगामे के बीच परिषद में तीन विकास प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। अब देखना यह होगा कि क्या गोकशी कांड के शोर में शहर के विकास से जुड़े ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हो पाएंगे या सियासत विकास पर भारी पड़ेगी।

    इन प्रस्तावों पर होनी है चर्चा

    व्यक्तिगत नल कनेक्शन: 829 कवर्ड कालोनियों में बल्क की जगह व्यक्तिगत नल कनेक्शन देने का प्रस्ताव, जिस पर 874 करोड़ खर्च होंगे।

    ग्रीन म्युनिसिपल बान्ड: अमृत 2.0 योजना के लिए 200 करोड़ जुटाने हेतु बांड जारी करना।

    विवाह पंजीयन शुल्क: रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए नए शुल्क (110 से 130) का निर्धारण।

