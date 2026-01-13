भोपाल में परिषद की बैठक आज, जिंसी गोकशी कांड पर मचेगा बवाल, दांव पर लगे हैं 874 करोड़ के प्रोजेक्ट

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: नगर निगम सदन में मंगलवार को होने वाली परिषद की बैठक ऐतिहासिक हंगामे की गवाह बन सकती है। दरअसल जिंसी स्थित स्लाटर हाउस में गोकशी के मामले ने शहर की सियासत को गरमा दिया है। सोमवार शाम हुई बैठकों में कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही दलों के पार्षदों ने इस मुद्दे पर प्रशासन को घेरने की संयुक्त रणनीति तैयार की है।

हाल ही में पुलिस की एफआईआर और मांस के सैंपल मिलने के बाद निगम ने स्लाटर हाउस को सील किया था। माना जा रहा है कि निगमायुक्त संस्कृति जैन मंगलवार सुबह सदन के पटल पर सैंपल की विस्तृत रिपोर्ट रख सकती हैं। इस मुद्दे पर दोनों दलों के एकजुट होने से सदन की कार्यवाही बाधित होने की पूरी संभावना है।