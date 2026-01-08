मेरी खबरें
    भोपाल में होटल ले जाकर दुष्कर्म... वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, परेशान महिला ने थाने पहुंचकर की शिकायत

    भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र में विवाहित महिला से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपित ने महिला को गुमराह कर होटल में बुलाया, ...और पढ़ें

    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 05:11:07 AM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 05:11:56 AM (IST)
    भोपाल में होटल ले जाकर दुष्कर्म... वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, परेशान महिला ने थाने पहुंचकर की शिकायत
    भोपाल के में विवाहित महिला से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। प्रतीकात्नक फोटो

    HighLights

    1. होटल में ले जाकर किया दुष्कर्म
    2. वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल किया
    3. शाहपुरा पुलिस ने दर्ज किया केस

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: शाहपुरा पुलिस ने विवाहित महिला से दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले एक आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि दिसंबर 2024 में आरोपित ने उसे गुमराह कर शाहपुरा के एक होटल में बुलाया, जहां उसके साथ दैहिक शोषण किया गया।

    पुलिस के अनुसार, 32 वर्षीय पीड़िता कटाराहिल्स क्षेत्र में रहती है। उसी इलाके में आरोपित युवक भी किराये से निवास करता था। आरोपित ने महिला को यह कहकर भ्रमित किया कि उसका पति किसी व्यक्ति को दस लाख रुपये देने वाला है, जो डूब सकते हैं। इसके साथ ही उसने पति को सबक सिखाने के नाम पर कुछ दिनों के लिए घर से दूर रहने की सलाह दी।


    आरोप है कि इसी बहाने आरोपित ने महिला को शाहपुरा की एक होटल में कमरा दिलवाया। वहां उसने महिला से जबरन संबंध बनाए और पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद आरोपित ने वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर महिला पर दोबारा संबंध बनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।

    लगातार धमकियों और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता ने शाहपुरा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग से संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

