महिला मित्र से मिलकर लौटने के बाद MBBS के छात्र ने मौत को लगा लिया गले, पांचवीं मंजिल से कूदा

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी के कोलार थाना इलाके में एमबीबीएस छात्र की खुदकुशी मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक तौर पर सामने आया है कि छात्र सचिन शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात महिला दोस्त से मिलने गया था, जहां से लौटने के बाद उसने मौत को गले लगा लिया।
पुलिस छात्र के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल खंगाल रही है, जिससे काफी कुछ सुराग मिलने की उम्मीद है।हालांकि पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है।
बता दें कि 21 वर्षीय सचिन सिंह एलएन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस थर्ड ईयर का छात्र था और प्रीमियम टॉवर फेस एक की पांचवीं मंजिल पर किराये के फ्लैट में रहता था। फ्लैट में उसके साथ तीन अन्य छात्र भी रहते थे।
शनिवार सुबह फ्लैट की बालकनी से कूदने के बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार शाम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृकत के फ्लैट साथियों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है।
यह भी पढ़ें- NSUI अध्यक्ष ने फेंका महापौर के पोस्टर पर गोबर, नेता प्रतिपक्ष और जीतू पटवारी आएंगे भागीरथपुरा; प्रशासन ने नहीं दी अनुमति
भोपाल के रातीबड़ क्षेत्र स्थित सेमरी बाजयाफ्ता गांव में एक युवक ने फांसी लगा ली। 35 वर्षीय विनोद अहिरवार पुत्र रामनारायण सेमरी बाजयाफ्ता गांव में रहते थे और किराने के दुकान पर काम करते थे। परिवार में उनके तीन बच्चे और पत्नी हैं। सोमवार सुबह पत्नी ने उसे फंदे पर झुलता हुआ देखकर चीख पुकार शुरू कर दी।
पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना देकर बुला लिया। पुलिस को घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि स्वजनों के बयान दर्ज किए जाएंगे, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शुरूआती जांच में सामने आया है कि वह शराब पीने का आदी था।