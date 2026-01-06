महिला मित्र से मिलकर लौटने के बाद MBBS के छात्र ने मौत को लगा लिया गले, पांचवीं मंजिल से कूदा

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी के कोलार थाना इलाके में एमबीबीएस छात्र की खुदकुशी मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक तौर पर सामने आया है कि छात्र सचिन शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात महिला दोस्त से मिलने गया था, जहां से लौटने के बाद उसने मौत को गले लगा लिया।

पुलिस छात्र के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल खंगाल रही है, जिससे काफी कुछ सुराग मिलने की उम्मीद है।हालांकि पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। बता दें कि 21 वर्षीय सचिन सिंह एलएन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस थर्ड ईयर का छात्र था और प्रीमियम टॉवर फेस एक की पांचवीं मंजिल पर किराये के फ्लैट में रहता था। फ्लैट में उसके साथ तीन अन्य छात्र भी रहते थे।