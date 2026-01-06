मेरी खबरें
    By Lokesh SolankiEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 06 Jan 2026 01:32:04 AM (IST)Updated Date: Tue, 06 Jan 2026 01:38:30 AM (IST)
    NSUI अध्यक्ष ने फेंका महापौर के पोस्टर पर गोबर, नेता प्रतिपक्ष और जीतू पटवारी आएंगे भागीरथपुरा; प्रशासन ने नहीं दी अनुमति
    एनएसयूआई अध्यक्ष ने महापौर के पोस्टर पर गोबर फेंका

    HighLights

    1. एनएसयूआई अध्यक्ष ने फेंका महापौर के पोस्टर पर गोबर
    2. नेता प्रतिपक्ष आएंगे भागीरथपुरा, प्रशासन ने नहीं दी अनुमति
    3. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष पीड़ितों से मिलेंगे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भागीरथपुरा आने की घोषणा की है।मंगलवार दोपहर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ नेता प्रतिपक्ष भागीरथपुरा जाकर दूषित जल से प्रभावित परिवारों से मिलेंगे।

    हालांकि कांग्रेस नेताओं को प्रशासन ने क्षेत्र में आने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इस बीच कांग्रेस की छात्र विंग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) ने महापौर के पोस्टर पर गोबर फेंक दिया।

    सोमवार दोपहर उमंग सिंघार ने अपना इंदौर दौरा घोषित करते हुए कहा कि दोपहर 12.30 बजे भागीरथपुरा जाने के बाद वहां से इंदौर के अस्पतालों में भी मरीजों को देखने जाऊंगा। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने नेताओं के दौरे के लिए प्रशासन से लिखित अनुमति मांगी थी।

    प्रशासन ने नहीं दी अनुमति

    प्रशासन ने यह कहते हुए लिखित अनुमति देने से इनकार कर दिया कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सर्वे व राहत कार्य चल रहा है। ऐसे में नेताओं के वहां पहुंचने से सर्वे में व्यवधान पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा नेताओं के दबाव में प्रशासन उन्हें क्षेत्र में आने से रोकने की कोशिश कर रहा है।


    यह भी पढ़ें- भागीरथपुरा में अब भी पीने के पानी का संकट, निगम जो पानी बांट रहा वह पीने योग्य नहीं, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे कलेक्टर और निगमायुक्त

    दो दिन पहले भी इसी तरह भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दल पर हमला किया था। बाद में कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों भागीरथपुरा जाएंगे क्योंकि ऐसे दौरे के लिए किसी तरह की अनुमति की जरुरत नहीं है।

    एनएसयूआइ ने फेंका गोबर

    एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार दोपहर भागीरथपुरा हादसे के विरोध में महापौर पुष्यमित्र भार्गव के पोस्टर पर गोबर फेंक दिया। एनएसयूआइ के कार्यकर्ता कलेक्टर चौराहे पर विरोध करने पहुंचे। अपने साथ प्लास्टिक थैलियों में गोबर भरकर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए वहां बस स्टाप पर लगे महापौर के पोस्टर पर गोबर फेंक दिया। छात्र संगठन के पदाधिकारी ने भागीरथपुरा में मौतों के लिए महापौर को जिम्मेदार बताया।

