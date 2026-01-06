NSUI अध्यक्ष ने फेंका महापौर के पोस्टर पर गोबर, नेता प्रतिपक्ष और जीतू पटवारी आएंगे भागीरथपुरा; प्रशासन ने नहीं दी अनुमति

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भागीरथपुरा आने की घोषणा की है।मंगलवार दोपहर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ नेता प्रतिपक्ष भागीरथपुरा जाकर दूषित जल से प्रभावित परिवारों से मिलेंगे। हालांकि कांग्रेस नेताओं को प्रशासन ने क्षेत्र में आने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इस बीच कांग्रेस की छात्र विंग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) ने महापौर के पोस्टर पर गोबर फेंक दिया। सोमवार दोपहर उमंग सिंघार ने अपना इंदौर दौरा घोषित करते हुए कहा कि दोपहर 12.30 बजे भागीरथपुरा जाने के बाद वहां से इंदौर के अस्पतालों में भी मरीजों को देखने जाऊंगा। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने नेताओं के दौरे के लिए प्रशासन से लिखित अनुमति मांगी थी।

प्रशासन ने नहीं दी अनुमति प्रशासन ने यह कहते हुए लिखित अनुमति देने से इनकार कर दिया कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सर्वे व राहत कार्य चल रहा है। ऐसे में नेताओं के वहां पहुंचने से सर्वे में व्यवधान पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा नेताओं के दबाव में प्रशासन उन्हें क्षेत्र में आने से रोकने की कोशिश कर रहा है।