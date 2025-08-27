महिला दोस्त से फोन पर बात करने के बाद नाबालिग ने लगाई फांसी, कमरे में फंदे से लटका मिला शव

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अशोकागार्डन के सेठी नगर में 17 वर्षीय मुजम्मिल उद्दीन ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। यह कदम उठाने से पहले वह अपनी महिला मित्र से बात कर रहा था। अचानक कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर फंदा बनाकर झूल गया। कुछ देर बाद स्वजनों ने खिड़की से देखा तो वह झूलता मिला। अशोका गार्डन पुलिस ने मृतक का फोन जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

मुजम्मिल ने 10वीं के बाद छोड़ दी थी पढ़ाई प्रधान आरक्षक राजवीर ने बताया कि मुजम्मिल ने दसवीं कक्षा तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। बीते एक साल से एक दुकान पर काम कर रहा था। मुजम्मिल के मामू नूरहसन ने बताया मंगलवार रात को घर लौटने के दौरान वह फोन पर किसी महिला मित्र से बात कर रहा था। उसी युवती से लंबे समय से उसकी बात होती आ रही थी। जांच होना चाहिए कि आखिर क्या बात हुई कि उसने फांसी लगा ली।