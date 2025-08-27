UP News: पति ने मोबाइल तोड़ा...नया फोन न मिलने से नाराज पत्नी ने लगाई फांसी

डिजिटल डेस्क: बागपत जिले के बसी गांव में मोबाइल फोन विवाद एक महिला की जान का कारण बन गया। किसान सचिन अपने परिवार के साथ गांव में रहता है। बताया जा रहा है कि चार दिन पहले सचिन और उसकी पत्नी प्रभा के बीच मोबाइल रिचार्ज कराने को लेकर विवाद हुआ था। झगड़े के दौरान गुस्से में सचिन ने प्रभा का मोबाइल फोन तोड़ दिया।

हालांकि बाद में सचिन ने टूटा फोन ठीक भी करा दिया, लेकिन प्रभा नया मोबाइल खरीदने की जिद पर अड़ी रही। सचिन ने कुछ दिनों बाद फोन दिलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रभा इस बात से संतुष्ट नहीं हुई।

सोमवार देर रात करीब 1:30 बजे प्रभा ने घर के दूसरे कमरे में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब सचिन की नींद खुली और उसने पत्नी को खोजा तो वह कमरे में फंदे से लटकी मिली। परिजनों ने शव को नीचे उतार लिया और पुलिस को सूचना दी।

परिवार में मचा कोहराम

घटना से परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस से शव का पोस्टमार्टम न कराने की अपील की, लेकिन पुलिस ने नियमों के अनुसार पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया।

प्रभा के निधन से उसकी दो बेटियां और एक बेटा मां से वंचित हो गए। कोतवाली प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मोबाइल विवाद के चलते आत्महत्या की बात सामने आई है। मामले की जांच जारी है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।