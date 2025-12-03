20 रुपये के लिए मैरिज गार्डन में घुसकर बदमाशों ने मचाया उत्पात, रिश्तेदार दावत छोड़ भागे, दूल्हा-दुल्हन कोने में दुबके

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: खानूगांव स्थित बाग-ओ-बहार मैरिज गार्डन में रविवार रात 20 रुपये के विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दर्जनभर बदमाशों ने गार्डन में तोड़फोड़ और वहां मौजूद लोगों से मारपीट शुरू कर दी। जिसके हाथ में जो आया, लोगों को मारता चला गया।

किसी ने चाय की केतली, तो किसी ने झारा से सिर और पीठ पर हमला किया। बदमाशों के आतंक से घबराकर शादी वाले परिवार ने मैरिज गार्डन की लाइटें बंद कर दीं, तो वे अंधेरे का फायदा उठाकर महिलाओं के गले पर झपटमारी करने लगे और फिर गार्डन से बाहर जाकर पथराव शुरू कर दिया।

सोमवार शाम को शादी गार्डन में जहांगीराबाद निवासी साकिब और इकरा की वलीमा दावत रखी गई थी। पुलिस के अनुसार रात करीब 11 बजे दावत में आए एक मेहमान ने गार्डन के सामने मौजूद गुमठी से 20 रुपये का गुटखा लिया था। वह यूपीआइ के माध्यम से पेमेंट करने लगा तो गुमठी संचालक मोहसीन ने नकद रुपये मांगे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और वह रिश्तेदार गार्डन में वापस लौटने लगा।

बदमाशों के हमले से घबराए दूल्हा-दुल्हन शादी हॉल में ही एक कोने में दुबक कर बैठ गए, जबकि दावत उड़ाने आए रिश्तेदार उलटे पांव घर भाग लिए। उधर पुलिस भी पूरा बवाल खत्म होने के बाद गार्डन पहुंची, जबकि परिवार का कहना है कि तुरंत सूचना दे दी थी। कोहेफिजा पुलिस ने नौ आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। इनमें से छह आरोपित अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं।

मोहसीन उसके पीछे-पीछे गार्डन में गया और रुपये मांगे तो फिर दोनों का विवाद हुआ। मोहसीन ने फोन कर खानूगांव में ही रहने वाले अपने बेटों और रिश्तेदारों को वहां बुलाया। वे तुरंत वहां पहुंचे और बिना कुछ बात किए गार्डन पर धावा बोल दिया।

सूचना के बावजूद पुलिस पर देर से पहुंचने का आरोप

कुछ एंट्री गेट से पहुंचे तो कई दीवार फांदकर गार्डन में घुसे। किचन का सामान लेकर वे स्टेज के पास तक पहुंचे। वहीं बीच-बचाव करते हुए साकिब के रिश्तेदार मोहम्मद शहजाद खान, उनके भाई शानू और फरहान समेत चार लोगों को चोट लगी है। हालांकि कोई भी गंभीर घायल नहीं हुआ।

घायल शहजाद ने बताया कि वह बीच-बचाव करने गया था, तभी पीछे से किसी ने चाय की केतली उसके सिर पर मार दी थी, जिससे वह लहूलुहान हो गया था। उसके भाइयों पर भी बदमाशों ने हमला किया था। उसका आरोप है कि लाइट बंद होने के बाद बदमाशों ने उसकी खाला(मौसी) के हार पर भी झपट्टा मारा था, जिससे हार तो टूट गया था, लेकिन बदमाश के हाथ नहीं आया। इसके अलावा कई अन्य महिलाओं से भी इसी तरह लूट का प्रयास किया गया।

परिवार की महिलाओं को पुलिस सुरक्षा के बीच निकाला गया

पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस सूचना के बावजूद काफी देर से घटनास्थल पर पहुंची। परिवार की महिलाओं को पुलिस सुरक्षा के बीच निकाला गया। जबकि दूल्हा-दुल्हन को एक तरफ छुपा दिया था।

कोहेफिजा थाना प्रभारी कृष्णगोपाल शुक्ला का कहना है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना मिली है। तस्लीम, फैसल, मोहसीन, अजगर, अली, नईम, शाजिल, फहद, मुजीब के विरुद्ध मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इनमें से छह आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं।