MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : RSS शताब्दी वर्ष समारोह का उत्साह, अवैध संबंधों के शक ने पत्नी की ली जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शताब्दी वर्ष अवसर पर विजयादशमी को होने वाले पंथ संचलन को लेकर स्वयंसेवकों में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक डेढ़ लाख गणवेश लिए जा चुके हैं। यह पहला अवसर है जब गणवेश की पूर्ति के लिए रामबाग के अर्चना कार्यालय के साथ-साथ आरएसएस के पांच जिलों के 36 नगरों में वस्तु भंडार खोले गए हैं। (पढ़ें पूरी खबर)

अवैध संबंधों के शक ने पत्नी की ली जान सीधी में एक हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अवैध संबंधों के शक में कमर्जी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक की उसके पति ने बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद पति मौके से फरार हो गया, घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। (पढ़ें पूरी खबर)