    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : RSS शताब्दी वर्ष समारोह का उत्साह, अवैध संबंधों के शक ने पत्नी की ली जान

    MP News | MP Top News | RSS के शताब्दी वर्ष अवसर पर विजयादशमी को होने वाले पंथ संचलन को लेकर स्वयंसेवकों में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। अवैध संबंधों के शक में प्रधान आरक्षक की उसके पति ने बेरहमी से हत्या कर दी। काउंसलिंग से प्रवेश लेने वालों में सात विद्यार्थियों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 05:52:42 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 05:52:42 PM (IST)
    HighLights

    1. MP में मेडिकल एडमिशन के लिए फर्जी प्रमाण पत्र मिले।
    2. किसानों को मिलेगा समर्थन मूल्य; 15 सितंबर से रजिस्ट्रेशन।
    3. जबलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शताब्दी वर्ष अवसर पर विजयादशमी को होने वाले पंथ संचलन को लेकर स्वयंसेवकों में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक डेढ़ लाख गणवेश लिए जा चुके हैं। यह पहला अवसर है जब गणवेश की पूर्ति के लिए रामबाग के अर्चना कार्यालय के साथ-साथ आरएसएस के पांच जिलों के 36 नगरों में वस्तु भंडार खोले गए हैं। (पढ़ें पूरी खबर)

    अवैध संबंधों के शक ने पत्नी की ली जान

    सीधी में एक हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अवैध संबंधों के शक में कमर्जी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक की उसके पति ने बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद पति मौके से फरार हो गया, घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। (पढ़ें पूरी खबर)

    MP में मेडिकल एडमिशन के लिए फर्जी प्रमाण पत्र मिले

    प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में MBBS और BDS में प्रवेश के लिए चल रही पहले चरण की काउंसलिंग से प्रवेश लेने वालों में सात विद्यार्थियों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। (पढ़ें पूरी खबर)

    पीएम मोदी धार में करेंगे आदि सेवा पर्व का शुभारंभ

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को धार जिले के भैसोला में आदि कर्म योगी अभियान के अंतर्गत आदि सेवा पर्व का शुभारंभ करेंगे। यह दो अक्टूबर तक चलेगा। अभियान में तीन लाख आदि कर्मयोगियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। (पढ़ें पूरी खबर)

    किसानों को मिलेगा समर्थन मूल्य; 15 सितंबर से रजिस्ट्रेशन

    मध्य प्रदेश सरकार पहली बार किसानों से कोदो-कुटकी खरीदेगी। इसकी शुरुआत जबलपुर के कुंडम तहसील से हो रही है। 15 सितंबर से सरकार को फसल बेचने वाले किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है। कुंडम तहसील में करीब सात हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में किसानों ने कोदो-कुटकी की खेती की है। (पढ़ें पूरी खबर)

    Diwali- Chhath पर जबलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

    त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर–आनंद विहार टर्मिनल–जबलपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन विशेष किराए पर 29 सितंबर से 4 नवंबर 2025 तक कुल छह–छह ट्रिप के लिए संचालित होगी। (पढ़ें पूरी खबर)

