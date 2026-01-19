MP विधायक फूल सिंह बरैया के महिलाओं पर टिप्पणी पर गरमाई सियासत, दिग्विजय सिंह ने किया बचाव, भाजपा ने घेरा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। महिलाओं के प्रति असभ्य टिप्पणी करने वाले दतिया जिले के भांडेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक फूल सिंह बरैया (Phool Singh Baraiya Controversy) का बचाव पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया है। उन्होंने कहा कि वह बरैया का नहीं है। उन्होंने बिहार के एक विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे हरि मोहन झा की पुस्तक का उल्लेख किया था। कार्रवाई पुस्तक लिखने वाले पर होनी चाहिए। दरअसल, बरैया का बयान सामने आने के बाद वे पार्टी नेता राहुल गांधी के साथ इंदौर में उपस्थित थे, जिस पर भाजपा ने आपत्ति उठाते हुए कार्रवाई करने की मांग की थी।

विवादित बयान और धर्म ग्रंथ का संदर्भ बरैया ने एक मीडिया साक्षात्कार में एससी, एसटी और ओबीसी महिला के साथ दुष्कर्म की अधिक घटनाओं को लेकर कहा था कि उनके (नाम नहीं लिया) धर्म ग्रंथ में लिखा है कि इनसे दुष्कर्म से तीर्थ का फल प्राप्त होगा। उन्होंने इसका संदर्भ रुद्रयामल तंत्र नामक पुस्तक में होने का तर्क दिया था। इसे लेकर भाजपा ने जगह-जगह प्रदर्शन किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समाज में जहर घोलने वाले बरैया के बयान पर राहुल गांधी से उन्हें पार्टी से बाहर करने की मांग की।