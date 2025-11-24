मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    एमपी भाजपा की टीम हेमंत का होगा विस्तार, लंबे समय से जिम्मेदारी से मुक्त नेताओं को मिलेगा मौका

    MP News: भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का जल्द विस्तार होगा। इसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य व विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम का विस्तार होने पर लंबे समय से जिम्मेदारी से मुक्त नेताओं को भी मौका मिलेगा। खंडेलवाल ने मनोरंजन मिश्रा को मोर्चा प्रभारी बनाकर यह स्पष्ट कर दिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 07:14:01 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 07:14:01 PM (IST)
    एमपी भाजपा की टीम हेमंत का होगा विस्तार, लंबे समय से जिम्मेदारी से मुक्त नेताओं को मिलेगा मौका
    भाजपा की टीम हेमंत का होगा विस्तार।

    HighLights

    1. भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का जल्द विस्तार
    2. भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में आमंत्रित सदस्य होंगे नियुक्त
    3. प्रदेश कार्यकारिणी में पीढ़ी परिवर्तन की झलक भी देखने को मिलेगी

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का जल्द विस्तार होगा। इसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य व विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम का विस्तार होने पर लंबे समय से जिम्मेदारी से मुक्त नेताओं को भी मौका मिलेगा। खंडेलवाल ने मनोरंजन मिश्रा को मोर्चा प्रभारी बनाकर यह स्पष्ट कर दिया है। मिश्रा दस वर्ष से पार्टी की जिम्मेदारी से मुक्त थे। प्रदेश कार्यकारिणी में पीढ़ी परिवर्तन की झलक भी देखने को मिलेगी। खंडेलवाल ने भोपाल से केवल राहुल कोठारी को प्रदेश महामंत्री बनाकर इसके संकेत दिए हैं। वहीं युवा मोर्चा की कमान 35 वर्षीय श्याम टेलर को दी गई है।

    क्षेत्रीय व सामाजिक संतुलन बनाया गया

    पदाधिकारियों की नियुक्ति में संघ, संगठन और वरिष्ठों की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय व सामाजिक संतुलन बनाया गया है। भाजपा पदाधिकारियों की घोषणा में महिला नेतृत्व को भी उचित प्रतिनिधित्व देते हुए सात महिलाओं को शामिल किया गया। सभी वर्गों, क्षेत्रों और आयु समूहों का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। मौजूदा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल को भी दोबारा मौका दिया है। कार्यकारिणी विस्तार में भी यह फॉर्मूला देखने को मिलेगा।


    तीन माह 21 दिन में प्रदेश पदाधिकारी किए नियुक्त

    खंडेलवाल ने पद ग्रहण के बाद मात्र तीन माह 21 दिन में 23 अक्टूबर को प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। इसके ठीक 23 दिन बाद 13 संभाग प्रभारी नियुक्त किए और फिर 10 संभागों को 13 संभागों में विभाजित कर प्रदेश पदाधिकारियों को संभाग की कमान सौंपी गई। सात में से छह मोर्चा अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। केवल अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष और 17 प्रकोष्ठ के संयोजक नियुक्त किए जाने शेष हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को कार्यकारिणी के गठन में 10 माह 28 दिन का समय लगा था। स्व. नंदकुमार सिंह चौहान को सात माह पांच दिन लगे थे। स्व. प्रभात झा को चार माह छह दिन लगे थे। राकेश सिंह ने पुरानी कार्यकारिणी के साथ ही काम किया था।

    विंध्य, महाकोशल और बुंदेलखंड से लिए जा सकते हैं पदाधिकारी

    वैसे तो हेमंत खंडेलवाल ने अपनी कार्यकारिणी में क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखा है। मालवा निमाड़ से 11, मध्य भारत व ग्वालियर चंबल से पांच-पांच पदाधिकारी बनाए, लेकिन बुंदेलखंड और विंध्य से तीन-तीन, महाकोशल से केवल दो पदाधिकारी ही लिए है। विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड की कम संख्या को देखते हुए कार्यकारिणी विस्तार में इन क्षेत्रों के नेताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है।

    यह भी पढ़ें- भावांतर योजना से किसानों की चांदी, 17 दिन में 4020 से 4280 पहुंचा मॉडल रेट, अभी और बढ़ोतरी की आशंका

    एमपी भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व निर्णय लेता है। कार्यकर्ताओं की क्षमता और रुचि के आधार पर उन्हें काम दिया जाता है। संगठन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल निरंतर निर्णय ले रहे हैं। पार्टी संगठन में युवा, अनुभवी और संगठन के लिए कार्य करने वाले जमीनी कार्यकर्ता है। भाजपा में ऐसे कार्यकर्ताओं को काम करने का अवसर निरंतर मिलता रहेगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.