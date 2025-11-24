एमपी भाजपा की टीम हेमंत का होगा विस्तार, लंबे समय से जिम्मेदारी से मुक्त नेताओं को मिलेगा मौका

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का जल्द विस्तार होगा। इसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य व विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम का विस्तार होने पर लंबे समय से जिम्मेदारी से मुक्त नेताओं को भी मौका मिलेगा। खंडेलवाल ने मनोरंजन मिश्रा को मोर्चा प्रभारी बनाकर यह स्पष्ट कर दिया है। मिश्रा दस वर्ष से पार्टी की जिम्मेदारी से मुक्त थे। प्रदेश कार्यकारिणी में पीढ़ी परिवर्तन की झलक भी देखने को मिलेगी। खंडेलवाल ने भोपाल से केवल राहुल कोठारी को प्रदेश महामंत्री बनाकर इसके संकेत दिए हैं। वहीं युवा मोर्चा की कमान 35 वर्षीय श्याम टेलर को दी गई है।

क्षेत्रीय व सामाजिक संतुलन बनाया गया पदाधिकारियों की नियुक्ति में संघ, संगठन और वरिष्ठों की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय व सामाजिक संतुलन बनाया गया है। भाजपा पदाधिकारियों की घोषणा में महिला नेतृत्व को भी उचित प्रतिनिधित्व देते हुए सात महिलाओं को शामिल किया गया। सभी वर्गों, क्षेत्रों और आयु समूहों का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। मौजूदा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल को भी दोबारा मौका दिया है। कार्यकारिणी विस्तार में भी यह फॉर्मूला देखने को मिलेगा।