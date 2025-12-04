MP बोर्ड का 10वीं-12वीं परीक्षा का परिणाम सुधारने पर जोर, 100% रिजल्ट लाने वाले शिक्षक होंगे सम्मानित

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। मप्र बोर्ड 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षाएं सात फरवरी से आयोजित की जाएंगी। इस बार स्कूल शिक्षा विभाग बोर्ड परीक्षा के परिणाम को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रहा है। तिमाही, छमाही व प्री-बोर्ड परीक्षा के दौरान भी विशेष कक्षाएं लगाई जा रही हैं। इसके लिए स्कूलों के शिक्षकों व प्राचार्यों को लक्ष्य दिया गया है कि जिनके स्कूल का परिणाम 100 प्रतिशत आएगा। उन्हें राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा।

जिन स्कूलों का परिणाम पिछले साल 30 फीसद से कम आया है। उन्हें परिणाम बेहतर करने का लक्ष्य दिया गया है, ताकि सुधार किया जा सके। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिले की समीक्षा बैठक लेकर लक्ष्य तय किया है। खराब परिणाम वाले स्कूलों के शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि विगत दिनों मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेकर यह निर्देश दिए हैं कि बेहतर परिणाम लाने वाले स्कूलों के प्राचार्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्ष 2024-25 के 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणामों में दसवीं का 74 प्रतिशत और 12वीं का 76 प्रतिशत से अधिक परिणाम आए हैं।