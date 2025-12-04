मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP बोर्ड का 10वीं-12वीं परीक्षा का परिणाम सुधारने पर जोर, 100% रिजल्ट लाने वाले शिक्षक होंगे सम्मानित

    MP Board: मप्र बोर्ड 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षाएं सात फरवरी से आयोजित की जाएंगी। इस बार स्कूल शिक्षा विभाग बोर्ड परीक्षा के परिणाम को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रहा है। तिमाही, छमाही व प्री-बोर्ड परीक्षा के दौरान भी विशेष कक्षाएं लगाई जा रही हैं।

    By Anjali rai
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 09:55:45 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 09:55:44 PM (IST)
    MP बोर्ड का 10वीं-12वीं परीक्षा का परिणाम सुधारने पर जोर, 100% रिजल्ट लाने वाले शिक्षक होंगे सम्मानित
    MP बोर्ड का 10वीं-12वीं परीक्षा का परिणाम सुधारने पर जोर

    नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। मप्र बोर्ड 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षाएं सात फरवरी से आयोजित की जाएंगी। इस बार स्कूल शिक्षा विभाग बोर्ड परीक्षा के परिणाम को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रहा है। तिमाही, छमाही व प्री-बोर्ड परीक्षा के दौरान भी विशेष कक्षाएं लगाई जा रही हैं। इसके लिए स्कूलों के शिक्षकों व प्राचार्यों को लक्ष्य दिया गया है कि जिनके स्कूल का परिणाम 100 प्रतिशत आएगा। उन्हें राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा।

    जिन स्कूलों का परिणाम पिछले साल 30 फीसद से कम आया है। उन्हें परिणाम बेहतर करने का लक्ष्य दिया गया है, ताकि सुधार किया जा सके। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिले की समीक्षा बैठक लेकर लक्ष्य तय किया है। खराब परिणाम वाले स्कूलों के शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि विगत दिनों मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेकर यह निर्देश दिए हैं कि बेहतर परिणाम लाने वाले स्कूलों के प्राचार्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्ष 2024-25 के 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणामों में दसवीं का 74 प्रतिशत और 12वीं का 76 प्रतिशत से अधिक परिणाम आए हैं।


    पहली बार परीक्षा के दिन भी कक्षाएं लगाई जाएंगी

    मप्र बोर्ड 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा पांच से 13 जनवरी तक होंगी। वहीं 10वीं की छह से 13 जनवरी तक आयोजित होंगी। दोनों कक्षाओं के परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक होंगी। पहली बार प्री-बोर्ड परीक्षा के दिन भी कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसमें अगले दिन के विषय की तैयारी कराई जाएगी। विद्याथियों को करीब एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा।

    विद्यार्थियों को आधे घंटे पहले आना होगा

    परीक्षा कक्ष में आधा घंटा पहले आना होगा। पांच मिनट पहले प्रश्नपत्र वितरित किया जाएगा। अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के निर्देश स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर पाठ्यक्रम पूरा हो गया है तो रिवीजन कराने के लिए कहा गया है। अगर पाठ्यक्रम बाकी है तो जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.