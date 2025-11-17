मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल में SIR समीक्षा में बड़ी लापरवाही, कलेक्टर ने BLO और सुपरवाइजर को किया सस्पेंड

    भोपाल जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य की रविवार देर रात समीक्षा के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई। निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर ने पाया कि उत्तर विधानसभा के बीएलओ अनंतलाल मिश्रा ने लगातार निर्देशों के बावजूद एक भी गणना पत्रक डिजिटाइज नहीं किया, जबकि गोविंदपुरा क्षेत्र के सुपरवाइजर शुभम प्रताप सिंह ने बीएलओ से लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करवाया।

    By Madanmohan malviya
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 01:16:41 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 01:20:24 PM (IST)
    भोपाल में SIR समीक्षा में बड़ी लापरवाही, कलेक्टर ने BLO और सुपरवाइजर को किया सस्पेंड
    MP के भोपाल में SIR में लापरवाही, सुपरवाइजर और BLO निलंबित।

    HighLights

    1. कलेक्टर ने देर रात दोनों को निलंबित किया।
    2. BLO ने एक भी पत्रक डिजिटाइज नहीं किया।
    3. सुपरवाइजर लक्ष्य अनुसार कार्य कराने में विफल रहा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: जिले के सात विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम किया जा रहा है। इसके तहत 2029 BLO को मतदाताओं को गणना पत्रक देने के साथ्ज्ञ ही उन्हें भरवाकर डिजिटाईज्ड भी करना है। इसी कार्य की समीक्षा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर ने रविवार देर रात की तो एक सुपरवाइजर व बीएलओ की लापरवाही सामेन आई है। इस पर कलेक्टर ने देर रात ही दोनों को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए है।

    कलेक्टर रविवार रात SIR कार्य की समीक्षा कर रहे थे, जिसमें सामने आया कि विधानसभा क्षेत्र उत्तर के मतदान केंद्र दो के BLO अनंतलाल मिश्रा की ओर से लगातार निर्देश देने के बाद भी एक भी गणना पत्रक BLO एप पर डिजिटाईज नहीं किया गया है। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र गोविंदपुरा के BLO सुपरवाईजर शुभम प्रताप सिंह ने लक्ष्य के अनुरूप बीएलओ से कार्य नहीं करवाया और प्रत्येक बीएलओ से प्रतिदिन 100 गणना पत्रक बीएलओ एप पर डिजिटाईज नहीं करवाया गया है।इस तरह अनंत लाल मिश्रा और शुभम प्रताप सिंह द्वारा SIR कार्य में लगातार लापरवाही बरतने पर निलंबित किया जाता है।


    आज भी SIR को लेकर बैठक

    कलेक्ट्रेट में सोमवार को बैठक रखी गई है। इसमें SIR समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कलेक्टर ने सभी ईआरओ को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र के सभी बीएलओ के कार्यों की निगरानी करें। प्रत्येक बीएलओ को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही काल सेंटरों को पूर्ण रूप से संचालित करते हुए, कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए।

    यह भी पढ़ें- केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह डिंडौरी में बोले- परिवारवाद का लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया है

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.