राज्य ब्यूरो, भोपाल: मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में 34,25,078 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। कांग्रेस अब इन मतदाताओं का 22 से 30 नवंबर तक अभियान चलाकर सत्यापन कराने जा रही है।

वोट रक्षकों की नियुक्ति इसके लिए प्रत्येक बूथ पर एक-एक वोट रक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं, जो बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के साथ मंडलम अध्यक्ष भी हो सकते हैं। इनके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी मतदाताओं का सत्यापन करने घर-घर जाना होगा। प्रतिदिन सत्यापन की रिपोर्ट www.iamvoterakshak.in पर दर्ज करनी होगी।