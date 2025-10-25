मेरी खबरें
    भोपाल में दिनदहाड़े फायरिंग, समाजसेवी की रायफल से चली गोलियां, आरोपी दीपेंद्र गुर्जर फरार

    MP Crime: भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर शुक्रवार शाम एक सनसनीखेज फायरिंग की घटना ने शहर में हड़कंप मचा दिया। समाजसेवी लोकेंद्र गुर्जर के ड्राइवर दीपेंद्र गुर्जर ने लाइसेंसी 315 बोर की रायफल से कियोस्क संचालक श्याम पर फायर किया, जिससे वह बाल-बाल बच गया। घटना के बाद आरोपी कार स्टेशन पर छोड़कर रायफल लेकर ग्वालियर की ओर भाग निकला।

    By prashant vyas
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 08:06:43 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 08:07:40 PM (IST)
    भोपाल में सनसनीखेज फायरिंग, आरोपी ड्राइवर समाजसेवी की लाइसेंसी रायफल लेकर भागा (File Photo)

    1. आरोपी दीपेंद्र गुर्जर ग्वालियर की ओर फरार हुआ।
    2. एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को लगे आठ घंटे।
    3. फायरिंग में कियोस्क संचालक श्याम बाल-बाल बचा।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजभवन के पास रोशनपुरा चौराहे के बीच बाजार में दिनदहाड़े फायरिंग करने वाला बदमाश रेलवे स्टेशन से ग्वालियर की ओर भागा है। उसने स्टेशन पर ही समाजसेवी लोकेंद्र सिंह की कार पार्क कर दी थी। वहीं उसमें रखी रायफल अपने साथ लेकर भाग निकला।

    लंबी दूरी तक पीछा करने के बावजूद अरेराहिल्स पुलिस को बदमाश का सुराग नहीं मिल सका। वहीं आरोपित स्टेशन पर गाड़ी रखकर फरार होने में सफल हो गया। अरेराहिल्स पुलिस ने आरोपित दीपेंद्र गुर्जर पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है। उसकी तलाशी के लिए पुलिस की तीन टीमें मुरैना और ग्वालियर की ओर रवाना हैं। वहीं पुलिस ने आरोपितों के स्वजनों से भी पूछताछ की है।


    घटना के आठ घंटे बाद दर्ज की गई थी FIR

    भरे बाजार में फायरिंग की दिल दहला देने वाली घटना के बाद पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। थाने से महज 500 मीटर और चौकी से 100 मीटर की दूरी पर हुई वारदात के बावजूद आरोपित का पीछा कर पकड़ने में पुलिस नाकाम साबित हुई। साथ ही घटना के आठ घंटे बाद फायरिंग को लेकर बदमाश पर केस दर्ज किया गया था।

    फरियादी कियोस्क संचालक श्याम का आरोप है कि वह घटना के बाद शाम करीब चार से रात 12 बजे तक थाने में रहा, तब एफआइआर दर्ज की गई थी। जिस रायफल से फायर किया उसके लाइसेंसधारी पर भी दर्ज होगा केस पुलिस की प्रारंभिक जांच में समाजसेवी लोकेंद्र गुर्जर की लाइसेंसी 315 बोर की रायफल से फायरिंग होने की बात सामने आई है।

    पुलिस को मिले तीनों गोलियों के खोखे देखने पर वे 315 बोर की रायफल के होना प्रतीत हुए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 315 बोर की रायफल का लाइसेंस लोंकेद्र गुर्जर के नाम पर है। आरोपित से रायफल जब्त होने के बाद पुलिस रायफल और बुलेट की बैलेस्टिक जांच करवाएगी, इसके बाद लाइसेंसधारी पर भी केस दर्ज किया जाएगा। यह है पूरा प्रकरण अरेरा कालोनी निवासी लोकेंद्र गुर्जर के ड्राइवर दीपेंद्र गुर्जर ने शुक्रवार शाम करीब चार बजे रोशनपुरा चौराहे के पास श्री श्याम कियोस्क संचालक श्याम नामक युवक को बीच बाजार में गोली मारी थी।

    श्याम अचानक मुड़ा तो गोली उसकी कमर के पास से गुजर गई और वह बाल-बाल बच गया। इसके साथ ही दीपेंद्र ने दो हवाई फायर भी किये थे, जिसमें से एक गोली ज्वैलरी शोरूम के कांच पर जाकर लगी थी। दरअसल लोकेंद्र गुर्जर श्याम के कियोस्क पर अपने बैंक खाते में मनी ट्रांसफर करवाने गया था। उसने पहले बैंक में 20 हजार रुपये जमा करने को कहा, फिर 30 हजार रुपये जमा करवाए।

    राशि जमा करने के बाद जब कियोस्क संचालक ने मनी ट्रांसफर के रुपये मांगे तो आरोपित ने 80 हजार रुपये और बैंक में जमा करने को कहा, वहीं इसका विरोध करने पर आरोपित दीपेंद्र ने कार से रायफल निकालकर तीन फायर कर दिए और भाग निकला।

