भोपाल में दिनदहाड़े फायरिंग, समाजसेवी की रायफल से चली गोलियां, आरोपी दीपेंद्र गुर्जर फरार

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजभवन के पास रोशनपुरा चौराहे के बीच बाजार में दिनदहाड़े फायरिंग करने वाला बदमाश रेलवे स्टेशन से ग्वालियर की ओर भागा है। उसने स्टेशन पर ही समाजसेवी लोकेंद्र सिंह की कार पार्क कर दी थी। वहीं उसमें रखी रायफल अपने साथ लेकर भाग निकला।

लंबी दूरी तक पीछा करने के बावजूद अरेराहिल्स पुलिस को बदमाश का सुराग नहीं मिल सका। वहीं आरोपित स्टेशन पर गाड़ी रखकर फरार होने में सफल हो गया। अरेराहिल्स पुलिस ने आरोपित दीपेंद्र गुर्जर पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है। उसकी तलाशी के लिए पुलिस की तीन टीमें मुरैना और ग्वालियर की ओर रवाना हैं। वहीं पुलिस ने आरोपितों के स्वजनों से भी पूछताछ की है।