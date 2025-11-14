ससुराल में मारपीट के दौरान दामाद ने रिटायर्ड पुलिसकर्मी पर किया चाकू से हमला, इलाज के दौरान मौत

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: बजरिया क्षेत्र में रिटायर्ड पुलिसकर्मी की उनके दामाद ने पेट में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। दामाद ससुराल में घुसकर उनकी बेटी से मारपीट कर रहा था, उनके विरोध करने पर दामाद ने उनसे ही झगड़ा शुरू कर दिया।
विवाद बढ़ने पर दामाद ने चाकू उठाकर उनके के पेट में घोंप दिया। घटना 10 नवंबर की है, तीन इलाज के बाद गुरुवार रात को उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बजरिया पुलिस ने घटना के बाद हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर आरोपित दामाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उस मामले में पुलिस अब हत्या की धाराएं बढ़ाएगी।
थाना प्रभारी शिल्पा कौरव ने बताया 70 वर्षीय नसीर हसैन पुत्र मिर्जा मोहम्मद हुसैन बजरिया क्षेत्र के कच्ची सराय में रहते थे और SAF से रिटायर्ड हेड कान्स्टेबल थे। उनकी बेटी शाहजहां उर्फ रानू की शादी करीब चार साल पहले जिंसी चौराहा निवासी परवेज खान से हुई थी, दोनों की संताने भी हैं। परवेज जनरेटर सुधारने का काम करता है। बीते कुछ दिनों से वह लगातार पत्नी से मारपीट कर रहा था। इससे परेशान होकर वह मायके चली गई थी।
सोमवार रात को परवेज अपने ससुराल पहुंचा, उसने पत्नी पर घर चलने का दबाव डाला। वहीं जब उसने इनकार किया तो मारपीट करने लगा। नसीर ने जब इसका विरोध किया तो परवेज ने उनसे विवाद किया और उन पर चाकू से हमला कर दिया। पहले वार पर नसीर ने हाथ आगे किया, जिससे उनके हाथ पर चोट लगी।
वहीं, परवेज ने दूसरी बार चाकू मारा तो उनके पेट में घुस गया, जिससे गंभीर चोट लग गई थी। स्वजनों ने उन्हें तुरंत हमीदिया अस्पताल पहुंचा। साथ ही शिकायत बजरिया थाने में दी। पुलिस ने तत्काल हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर परवेज को गिरफ्तार किया और फिर जेल भेजा। वहीं गुरुवार रात को नसीर की इलाज के दौरान मौत हो गई।
यह भी पढ़ें- भोपाल का AQI बिगड़ा, TT नगर और पर्यावरण परिसर में हवा ‘अति खराब’, सरकार के प्रदूषण नियंत्रण के दावे खोखले साबित