एमपी के नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गाइड महंगे, 1 अक्टूबर से देने होंगे इतने शुल्क

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्कों, टाइगर रिजर्व और अभयारण्यों में 1 अक्टूबर से गाइड लेना महंगा हो जाएगा। वन विभाग ने वाहन से भ्रमण करने वाले पर्यटकों के लिए गाइड लेना अनिवार्य करने के साथ ही चार साल बाद शुल्क में वृद्धि की है।

अब वाहन से वन भ्रमण पर पर्यटकों को केटेगरी G-1 के गाइड के लिए 600 रुपये के बजाय 1000 रुपये और G-2 के गाइड के लिए 480 रुपये के बजाय 800 रुपये देने होंगे। वन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि तय शुल्क से अधिक राशि नहीं ली जा सकेगी, क्योंकि कुछ टाइगर रिजर्व में गाइड 1500 रुपये तक शुल्क वसूलते पाए जाते हैं।