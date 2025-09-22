एमपी के जावरा में कराते ट्रेनर को खालिस्तानी समर्थक की धमकी, दिया 90 दिन का अल्टीमेटम

नईदुनिया न्यूज, जावरा। कराते ट्रेनर बलवंत सिंह देवड़ा को सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करने के बाद जान से मारने की धमकी दी गई है। मामला तब सामने आया जब बलवंत ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। धमकी भरे संदेश कनाडा के मोबाइल नंबर से सनी सांघा नामक व्यक्ति द्वारा भेजे गए।
बलवंतसिंह ने बताया कि वे महिलाओं और बच्चों को आत्मरक्षा सिखाने के साथ-साथ सुरक्षा और जागरूकता पर वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर साझा करते हैं। 17 सितंबर की सुबह 6:49 बजे सनी सांघा ने इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर धमकियां दीं। इसके बाद 18 सितंबर को फिर तीन धमकी भरे संदेश आए। इतना ही नहीं, आरोपी ने व्हाट्सएप नंबर +1 (403) 889-4229 से भी गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी।
मोदी और आरएसएस को धमकी
सनी ने खुद को खालिस्तानी समर्थक बताते हुए लिखा कि “हम खालिसा आर्मी से हैं, 90 दिनों में भारत में बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत-सी बड़ी मछलियां खत्म हो जाएंगी। मोदी और आरएसएस को भी देख लेंगे।” उसने 1984 के हमले और जनरल वैद्य की हत्या का जिक्र कर पीएम मोदी और मोहन भागवत को भी धमकी दी।
बलवंतसिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने केरल में निजी आर्मी की तैयारी पर वीडियो बनाया था, जिसके बाद सनी सांघा ने लगातार धमकी देना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
