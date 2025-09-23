MP OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर होगी नियमित सुनवाई

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (MP OBC Reservation) को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं पर बुधवार से नियमित सुनवाई होगी। इसके लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन को नियुक्त किया है। इन्हें प्रति सुनवाई साढ़े पांच लाख रुपये फीस दी जाएगी। वहीं, अधिवक्ता शशांक रत्नू ओबीसी समाज की ओर से पैरवी करेंगे।

प्रदेश में सरकारी नौकरियों में 2019 तक अनुसूचित जाति को 20, अनुसूचित जनजाति को 16 और ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता था। कांग्रेस की तत्कालीन कमल नाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण 13 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। 2020 में इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। जिन परीक्षाओं को लेकर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, उन्हें छोड़कर शेष भर्तियों में सरकार ने आरक्षण जारी रखा।