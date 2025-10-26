MP Police Bharti 2025: एसआई और सूबेदार की निकली है बंपर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर, जल्द करें अप्लाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर (SI) और सूबेदार के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इस भर्ती ते तहत सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के कुल 500 पदों को भरा जाएगा, जिनमें सब इंस्पेक्टर के 472 पद और सूबेदार के 28 पद शामिल हैं।
विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025 तय की गई है। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता मानदंड पूरे करते हैं और अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे esb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन लिंक बंद कर दिया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया के दौरान जिन अभ्यर्थियों से किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है, वे उसे सुधारने का मौका पा सकते हैं। इसके लिए करेक्शन विंडो 3 नवंबर 2025 तक सक्रिय रहेगी। उम्मीदवार लॉग इन कर अपने आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं।
इन पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों के पास निम्न में से किसी एक योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए-
CPCT या DOEACC से कंप्यूटर डिप्लोमा
आईटीआई से कंप्यूटर संबंधित प्रमाणपत्र
इंजीनियरिंग, एमसीए, बीसीए, कंप्यूटर साइंस या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा
उम्मीदवारों की आयु सामान्य श्रेणी में अधिकतम 33 वर्ष तथा आरक्षित वर्ग के लिए अधिकतम 38 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आयु की गणना 17 अक्टूबर 2025 को आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग को नियम अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।
1. सबसे पहले उम्मीदवार esb.mp.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
2. होमपेज पर “Online Form - Subedar (Stenographer) & Asst. Sub-Inspector Recruitment Test For Police H.Q., Home (Police) - 2025” लिंक पर क्लिक करें।
3. आवश्यक विवरण भरकर रजिस्ट्रेशन करें।
4. लॉग इन करके शेष विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
5. निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें।
सामान्य वर्ग एवं अन्य राज्यों के उम्मीदवार: ₹560
ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग: ₹310
इसके अलावा, सभी आवेदकों को ₹60 पोर्टल शुल्क अलग से देना होगा।
जो उम्मीदवार पुलिस विभाग में करियर बनाने का सपना देखते हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। इसलिए समय रहते आवेदन करें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें।