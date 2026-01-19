मेरी खबरें
    MP Police Constable Bharti: प्रतीक्षा सूची से भरे जाएंगे 1000 से अधिक खाली पद, PHQ कर रहा तैयारी

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 07:58:16 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 07:58:16 PM (IST)
    MP Police Constable Bharti: प्रतीक्षा सूची से भरे जाएंगे 1000 से अधिक खाली पद, PHQ कर रहा तैयारी
    1. मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023
    2. ज्वाइनिंग के लिए नहीं पहुंचे 1000 अभ्यर्थी
    3. प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को मिलेगा मौका

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों में से अभी भी एक हजार से अधिक पदों पर जॉइनिंग नहीं हो सकी है। इन रिक्त पदों को भरने के लिए पुलिस मुख्यालय (PHQ) अब दूसरी प्रतीक्षा सूची जारी करने की तैयारी में है। इससे पहले 327 अभ्यर्थियों की पहली प्रतीक्षा सूची जारी की जा चुकी है, जिसके माध्यम से चयन की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है।

    भर्ती परीक्षा का लेखा-जोखा

    उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में कुल 7,411 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें जनरल ड्यूटी के 7090 पद और टेक्निकल के 321 पद शामिल थे। भर्ती के दौरान ओबीसी वर्ग के 13 प्रतिशत पद होल्ड किए जाने के बाद 6,420 अभ्यर्थियों की मुख्य चयन सूची जारी की गई थी। इस परीक्षा के लिए लगभग नौ लाख 97 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से छह लाख 25 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। लिखित परीक्षा का परिणाम मार्च 2025 में घोषित किया गया था।


    जॉइनिंग न करने के पीछे फर्जीवाड़ा और अन्य विकल्प

    जॉइनिंग प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर कुछ चौंकाने वाले मामले भी सामने आए हैं। लगभग 100 ऐसे अभ्यर्थी पकड़े गए जिन्होंने आधार कार्ड में बायोमैट्रिक जानकारी अपडेट कराकर अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को लिखित परीक्षा में बैठाया था। इन जालसाजों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई है।

    पुलिस मुख्यालय को संदेह है कि जॉइनिंग न करने वाले एक हजार से अधिक अभ्यर्थियों में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जो इसी तरह की धोखाधड़ी पकड़े जाने के डर से नहीं आए हों। हालांकि, रिक्त पदों की बड़ी संख्या उन अभ्यर्थियों की भी है, जिन्हें परीक्षा परिणाम आने से पहले अपनी पसंद की या पुलिस आरक्षक से बेहतर दूसरी नौकरी मिल गई है।

