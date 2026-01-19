MP Police Constable Bharti: प्रतीक्षा सूची से भरे जाएंगे 1000 से अधिक खाली पद, PHQ कर रहा तैयारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों में से अभी भी एक हजार से अधिक पदों पर जॉइनिंग नहीं हो सकी है। इन रिक्त पदों को भरने के लिए पुलिस मुख्यालय (PHQ) अब दूसरी प्रतीक्षा सूची जारी करने की तैयारी में है। इससे पहले 327 अभ्यर्थियों की पहली प्रतीक्षा सूची जारी की जा चुकी है, जिसके माध्यम से चयन की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है।

भर्ती परीक्षा का लेखा-जोखा उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में कुल 7,411 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें जनरल ड्यूटी के 7090 पद और टेक्निकल के 321 पद शामिल थे। भर्ती के दौरान ओबीसी वर्ग के 13 प्रतिशत पद होल्ड किए जाने के बाद 6,420 अभ्यर्थियों की मुख्य चयन सूची जारी की गई थी। इस परीक्षा के लिए लगभग नौ लाख 97 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से छह लाख 25 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। लिखित परीक्षा का परिणाम मार्च 2025 में घोषित किया गया था।