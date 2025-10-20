MP Politics: मध्य प्रदेश को पांच हिस्सों में बांटकर चुनाव की तैयारी में जुटेगी कांग्रेस

वैभव श्रीधर, नईदुनिया, भोपाल। वर्ष 2023 के विधानसभा और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के हाथों कांग्रेस को करारी हार मिली। इससे सबक लेते हुए वर्ष 2025 में ध्यान संगठन सृजन पर केंद्रित किया। यह काम पंचायत स्तरीय इकाई के गठन के साथ पूरा हो जाएगा। इसके बाद संगठन चुनाव की तैयारी में जुटेगा।

इसके लिए प्रदेश को पांच हिस्सों ग्वालियर- चंबल, मालवा-निमाड़, महाकोशल, मध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड-विंध्य में बांटा जाएगा। मैदानी तैयारी करने के लिए वरिष्ठ नेताओं के साथ क्षेत्र के पदाधिकारियों की टीम बनेगी। इसका काम उन क्षेत्रों को चिह्नित करना होगा, जहां पार्टी थोड़ा और जोर लगाए तो परिणाम पक्ष में आ सकते हैं।

प्रदेश में दलीय राजनीति के आधार पर चुनाव का सिलसिला वर्ष 2027 में शुरू होगा। सबसे पहले नगरीय निकाय चुनाव होंगे। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 16 नगर निगमों से पांच में महापौर बनाने में सफलता प्राप्त की थी। हालांकि, कई निकायों में पार्टी को प्रत्याशी तक नहीं मिले थे। चूंकि, निकाय चुनाव से जो वातावरण बनता है वह एक साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को उत्साहित करता है। इसलिए पार्टी ने तय किया है कि जिस तरह वर्ष 2025 में पूरा ध्यान संगठन पर केंद्रित किया गया, वैसे ही वर्ष 2026 में पूरा फोकस चुनावी तैयारियों पर रहेगा। प्रदेश कांग्रेस सहकारी समिति, मंडी और पंचायत चुनाव के लिए भी अलग-अलग टीम बनाएगी। ये सभी चुनाव गैर दलीय आधार पर होते हैं लेकिन राजनीतिक दखल पूरा रहता है।