नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। उन्हें जल्द ही ग्रेच्युटी, जोखिम भत्ता और लीव इनकैशमेंट जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। इसको लेकर गुरुवार को मंत्रालय में अहम बैठक हुई, जिसमें कई मांगों पर सैद्धांतिक सहमति बन गई।

मंत्रालय में 45 मिनट चली बैठक जनता यूनियन एवं बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह से मुलाकात की। इस दौरान 34 सूत्रीय मांगों पर करीब 45 मिनट तक चर्चा हुई। बैठक में कर्मचारियों की कई पुरानी मांगों पर सकारात्मक रुख देखने को मिला।