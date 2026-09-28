MP जेल कर्मचारियों को 19 साल बाद मिला सरकारी क्वार्टर का तोहफा, 38 जेलों में बनेंगे 244 नए 2BHK फ्लैट

जेल डीजी करुण कपूर जब विभिन्न जिलों के दौरे पर गए थे, तब कर्मचारियों ने उनके सामने यह बड़ी समस्या रखी थी कि सुरक्षा कारणों से उन्हें जेल कैंपस के पास ही रहना पड़ता है, लेकिन सरकारी घर न होने से काफी परेशानी होती है। इसके बाद विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसके लिए घोषणा की थी।