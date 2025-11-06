MP Crime: बिलाल ने दिनेश बनकर हिंदू महिला से दोस्ती कर किया दुष्कर्म, मारपीट कर बुर्का पहनने का दबाव बनाया

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां कोहेफिजा क्षेत्र में रहने वाली एक 25 वर्षीय महिला के साथ एक मुस्लिम युवक बिलाल ने दिनेश बनकर दोस्ती की और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया। जब महिला को उसकी सच्चाई पता लगी तो आरोपित उसके साथ मारपीट कर लगातार उसका दैहिक शोषण करने लगा। महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपित उसे जबरन बुर्का पहनकर साथ ले जाने की कोशिश भी की। पुलिस ने महिला शिकायत पर एफआइआर दर्ज कर ली है।

पुलिस के मुताबिक कोहेफिजा इलाके में महिला अपने पति के साथ रहती है। महिला का पति निजी काम करता है और महिला भी एक दुकान पर काम करती है। महिला से आरोपित बिलाल ने कुछ साल पहले दिनेश बनकर दोस्ती की थी और उसे एक कार को खरीदकार किराये पर चलाने का बात की थी।