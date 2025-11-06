MP Crime: बिलाल ने दिनेश बनकर हिंदू महिला से दोस्ती कर किया दुष्कर्म, मारपीट कर बुर्का पहनने का दबाव बनाया

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां कोहेफिजा क्षेत्र में रहने वाली एक 25 वर्षीय महिला के साथ एक मुस्लिम युवक बिलाल ने दिनेश बनकर दोस्ती की और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया। जब महिला को उसकी सच्चाई पता लगी तो आरोपित उसके साथ मारपीट कर लगातार उसका दैहिक शोषण करने लगा। महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपित उसे जबरन बुर्का पहनकर साथ ले जाने की कोशिश भी की। पुलिस ने महिला शिकायत पर एफआइआर दर्ज कर ली है।
पुलिस के मुताबिक कोहेफिजा इलाके में महिला अपने पति के साथ रहती है। महिला का पति निजी काम करता है और महिला भी एक दुकान पर काम करती है। महिला से आरोपित बिलाल ने कुछ साल पहले दिनेश बनकर दोस्ती की थी और उसे एक कार को खरीदकार किराये पर चलाने का बात की थी।
महिला को आरोपित अपने दोस्त के माध्यम से कार का सौदा भी करवा दिया। उसी समय महिला को पता चला कि आरोपित का असली नाम दिनेश नहीं मोहम्मद तौहिद उर्फ बिलाल खान है और जो गौंडीपुरा का रहने वाला है।
महिला ने आरोपित से दोस्ती तोड़ दी और उससे दूरी बना ली। उससे पूरी तरह से बातचीत बंद कर दी। इसके बाद से आरोपित लगातार महिला को परेशान करने लगा और उसके पति को जान से मारने की धमकी देकर उसे जबरन बुर्का पहनकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की।
इसी बीच आरोपित ने दो बार महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म भी किया। जब वह इसका विरोध करने लगी तो उसे धमकाकर संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा। तंग आकर महिला ने थाने जाकर आरोपित की शिकायत कर। जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।