    MP Top News: 1.33 लाख किसानों के खाते में आए 233 करोड़ रुपये, मंडला में बड़ा सड़क हादसा

    MP Top News Today: सीएम डॉ. मोहन यादव ने भावांतर योजना के तहत मध्य प्रदेश के 1 लाख 33 हजार सोयाबीन किसानों के खाते में 233 करोड़ रुपये राशि भेजी। मंडला में जिला मुख्यालय से करीब 20 किमी दूर बुधवार की रात मंडला–जबलपुर के बीच नेशनल हाईवे 30 पर बबैहा नाला पुल के पास एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 05:58:05 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 05:58:05 PM (IST)
    MP Top News: 1.33 लाख किसानों के खाते में आए 233 करोड़ रुपये, मंडला में बड़ा सड़क हादसा
    मध्य प्रदेश की टॉप सिक्स न्यूज

    HighLights

    1. एमपी के 1.33 लाख किसानों के अकाउंट में आए 233 करोड़ रुपये
    2. MP में ग्राम पंचायत सचिव 50 हजार लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, मांगे दो लाख रुपये
    3. मंडला में बड़ा हादसा... जबलपुर से चावल लेकर जा रहा ट्रक नाले में गिरा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सीएम डॉ. मोहन यादव ने भावांतर योजना के तहत मध्य प्रदेश के 1 लाख 33 हजार सोयाबीन किसानों के खाते में 233 करोड़ रुपये राशि भेजी। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां भावांतर योजना लागू की गई। उन्होंने कहा- किसान को फसलों का सही दाम दिलवाना सरकार का लक्ष्य। किसानों का भला करेंगे। दूध उत्पादन को प्रोत्साहन किया जाएगा, उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई की है। जनपद पंचायत परसवाड़ा की ग्राम पंचायत खरपड़िया सचिव और ग्राम पंचायत उकवा के प्रभारी सचिव योगेश हिरवाने को ग्राम पंचायत उकवा के सामने में रोड पर अंकुश पिता संतोष चौकसे से 50 हजार रुपये लेते रंगे हाथ दबोचा गया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)


    मंडला में जिला मुख्यालय से करीब 20 किमी दूर बुधवार की रात मंडला–जबलपुर के बीच नेशनल हाईवे 30 पर बबैहा नाला पुल के पास एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नाले में जा गिरा। बताया गया कि यह ट्रक जबलपुर से चावल लोड कर मंडला की ओर आ रहा था। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ईंटखेड़ी स्थित घासीपुरा में शुक्रवार से शुरू हो रहा 78वां आलमी तब्लीगी इज्तिमा (Ijtema 2025 Tablighi Jamaat) इस बार तकनीक और परंपरा का अनोखा संगम लेकर आ रहा है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम धार्मिक सम्मेलन में पहली बार क्यूआर कोड आधारित व्यवस्था लागू की गई है। इससे न केवल सेवादारों को अपनी जिम्मेदारी समझने में आसानी होगी, बल्कि आयोजन स्थल की संपूर्ण जानकारी भी डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    भोपाल की बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो नवंबर के आखिरी सप्ताह तक भोपाल मेट्रो पटरियों पर दौड़ती नजर आ सकती है। दरअसल, दिल्ली से आने वाली कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) की टीम अगले सप्ताह भोपाल मेट्रो का तीसरा और अंतिम निरीक्षण करने आने वाली है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मुंबई से इंदौर आ रही बस में युवती से हुई छेड़छाड़ की घटना के बाद जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सख्त हो गया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बुधवार को बस आपरेटरों की बैठक लेकर यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि 15 वर्ष से अधिक पुरानी बसें किसी भी स्थिति में सड़कों पर नहीं चलेगी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

