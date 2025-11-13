मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP News: ग्राम पंचायत सचिव 50 हजार लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, NOC के लिए मांगे दो लाख रुपये

    MP Crime News: लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने गुरुवार को जनपद पंचायत परसवाड़ा की ग्राम पंचायत खरपड़िया सचिव तथा ग्राम पंचायत उकवा के प्रभारी सचिव योगेश हिरवाने को ग्राम पंचायत उकवा के सामने रोड पर शिकायतकर्ता अंकुश चौकसे से 50 हजार रुपये लेते रंगे हाथ दबोचा।

    By Guneshwar Sahare
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 02:22:12 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 02:54:50 PM (IST)
    MP News: ग्राम पंचायत सचिव 50 हजार लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, NOC के लिए मांगे दो लाख रुपये
    MP Crime: आरोपी सचिव ग्राम पंचायत उकवा के प्रभारी योगेश हिरवाने।

    HighLights

    1. ग्राम पंचायत उकवा का प्रभारी योगेश हिरवाने आरोपी।
    2. 50 हजार की पहली किस्त लेते ही गिरफ्तारी।
    3. सचिव को अग्रिम कार्रवाई हेतु बैहर ले जाया गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई की है। जनपद पंचायत परसवाड़ा की ग्राम पंचायत खरपड़िया सचिव और ग्राम पंचायत उकवा के प्रभारी सचिव योगेश हिरवाने को ग्राम पंचायत उकवा के सामने में रोड पर अंकुश पिता संतोष चौकसे से 50 हजार रुपये लेते रंगे हाथ दबोचा गया।

    लोकायुक्त टीम ने सचिव को गिरफ्तार कर बैहर ले जाया गया है। शिकायतकर्ता अंकुर चौकसे की माने तो शासन के द्वारा एक डिसमिल का पट्टा दिया गया है, जो आबादी जमीन का है। मेरे द्वारा भवन निर्माण किया जाना था जिसके लिए मैं ग्राम पंचायत उकवा से एनओसी मांगना चाह तो ग्राम पंचायत उकवा के प्रभारी सचिव योगेश हिरवाने के द्वारा मुझे 200000 लाख रुपये की मांग की गई थीं।


    पहली किश्त के रूप में 50 हजार रुपये देने की बात कही गई थी। जिस पर सुबह 50 हजार रुपये दिया गया। इस बीच राशि लेते ही लोकायुक्त की टीम जबलपुर ने तत्काल छापा मारा और गिरफ्तार किया। सचिव को अग्रिम कार्रवाई के लिए उसे बैहर ले जाया गया है।

    यह भी पढ़ें- MP में हुई अनोखी चोरी, कार सवार युवक ने वकील के घर से चुराया अखबार, थाने में शिकायत दर्ज

    यह भी पढ़ें- दस लाख एडवांस लेकर भी किसी और को बेच दिया मकान, MP में रिटायर्ड ASI की पत्नी ने की धोखाधड़ी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.