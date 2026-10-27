MP पर्यटन विभाग की घोर लापरवाही, विश्व प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी को यूनेस्को का स्थायी टैग दिलाने में दिखा रहा उदासीनता

डिजिटल डेस्क। विश्व प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी और यहां की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत हुए खुलासे से पता चला है कि पिछले एक दशक से यूनेस्को की अस्थायी (टेंटेटिव) सूची में शामिल होने के बावजूद पर्यटन विभाग के पास चंदेरी साड़ी से जुड़ा कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है।