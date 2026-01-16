Weather Alert: कड़कड़ाने वाली ठंड के बीच, शुक्रवार सुबह दिल्ली और आस-पास के नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विज़िबिलिटी कम हो गई और सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया। कोहरे की वजह से रेल और फ्लाइट ऑपरेशन भी रुक गए। इंडिया मौसम विभाग (IMD) ने येलो अलर्ट जारी किया है और कुछ जगहों पर कोल्ड वेव की चेतावनी दी है। इस बीच, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो सकती है। IMD ने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का भी अनुमान लगाया है। मौसम का अनुमान यहां देखें।

इंदौर में 25 जनवरी तक ठंड से रहेगी राहत उत्तरी हवाओं के असर से पांच दिन में ही न्यूनतम तापमान अपने पुराने स्तर पर लौटा। पिछले तीन दिनों से हवाओं का रुख पश्चिमी होने के कारण दिन के साथ रात के तापमान में भी इजाफा देखने को मिल रहा था। अब हवाओं का रुख उत्तरी होने के कारण गुरुवार सुबह व रात में शहरवासियों को ठंडक का अहसास हुआ। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जो सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम था। गौरतलब है कि पिछले तीन दिनों से न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस से अधिक था। बुधवार के मुकाबले गुरुवार को न्यूनतम तापमान में 3.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। गुरुवार को अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य था।

MP Weather Update: मध्य प्रदेश में कोहरे का असर कम, पर ठंड बरकरार, 17 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे मध्‍य प्रदेश में 19 और 20 जनवरी को बदलेगा मौसम भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानियों के मुताबिक हवाओं का रुख उत्तरी होने के कारण शुक्रवार को न्यूनतम तापमान छह डिग्री के आसपास रहेगा। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत पर बना हुआ है। 17 जनवरी से इंदौर में हवाओं का रुख फिर से पश्चिमी होगा। इसके अलावा 19 व 20 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 25 जनवरी तक शहरवासियों को ठंडक से राहत मिलेगी और तापमान सामान्य बने रहेंगे। दिल्ली का यह है मौसम शुक्रवार सुबह राजधानी के लोगों की सुबह कंपा देने वाली ठंड के साथ हुई, जब पूरे NCR इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था। IMD ने आज घने कोहरे और कोल्ड वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज दोपहर से ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कोल्ड वेव की स्थिति कमजोर होने की उम्मीद है।