मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Weather Alert: कंपा देने वाली ठंड के बीच देश के इन राज्‍यों में बारिश का अनुमान

    पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो सकती है। IMD ने द ...और पढ़ें

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 04:41:35 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 05:09:08 PM (IST)
    Weather Alert: कंपा देने वाली ठंड के बीच देश के इन राज्‍यों में बारिश का अनुमान
    देश भर के मौसम का हाल।

    HighLights

    1. इन दिनों उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
    2. IMD ने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान लगाया है।
    3. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कोल्ड वेव की स्थिति कमजोर हो सकती है।

    Weather Alert: कड़कड़ाने वाली ठंड के बीच, शुक्रवार सुबह दिल्ली और आस-पास के नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विज़िबिलिटी कम हो गई और सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया। कोहरे की वजह से रेल और फ्लाइट ऑपरेशन भी रुक गए। इंडिया मौसम विभाग (IMD) ने येलो अलर्ट जारी किया है और कुछ जगहों पर कोल्ड वेव की चेतावनी दी है। इस बीच, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो सकती है। IMD ने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का भी अनुमान लगाया है। मौसम का अनुमान यहां देखें।

    इंदौर में 25 जनवरी तक ठंड से रहेगी राहत

    उत्तरी हवाओं के असर से पांच दिन में ही न्यूनतम तापमान अपने पुराने स्तर पर लौटा। पिछले तीन दिनों से हवाओं का रुख पश्चिमी होने के कारण दिन के साथ रात के तापमान में भी इजाफा देखने को मिल रहा था। अब हवाओं का रुख उत्तरी होने के कारण गुरुवार सुबह व रात में शहरवासियों को ठंडक का अहसास हुआ। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जो सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम था। गौरतलब है कि पिछले तीन दिनों से न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस से अधिक था। बुधवार के मुकाबले गुरुवार को न्यूनतम तापमान में 3.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। गुरुवार को अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य था।


    MP Weather Update: मध्य प्रदेश में कोहरे का असर कम, पर ठंड बरकरार, 17 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे

    naidunia_image

    मध्‍य प्रदेश में 19 और 20 जनवरी को बदलेगा मौसम

    भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानियों के मुताबिक हवाओं का रुख उत्तरी होने के कारण शुक्रवार को न्यूनतम तापमान छह डिग्री के आसपास रहेगा। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत पर बना हुआ है। 17 जनवरी से इंदौर में हवाओं का रुख फिर से पश्चिमी होगा। इसके अलावा 19 व 20 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 25 जनवरी तक शहरवासियों को ठंडक से राहत मिलेगी और तापमान सामान्य बने रहेंगे।

    दिल्ली का यह है मौसम

    शुक्रवार सुबह राजधानी के लोगों की सुबह कंपा देने वाली ठंड के साथ हुई, जब पूरे NCR इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था। IMD ने आज घने कोहरे और कोल्ड वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज दोपहर से ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कोल्ड वेव की स्थिति कमजोर होने की उम्मीद है।

    रात का टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। रविवार तक, मिनिमम टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच और बढ़ने की संभावना है। राजधानी में बारिश की कोई संभावना नहीं है।

    गुरुवार को राजधानी में इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा, क्योंकि रात का टेम्परेचर 2.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। पालम में 2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 20 सालों में सबसे कम है।

    naidunia_image

    कोल्ड वेव की चेतावनी

    शुक्रवार सुबह उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत उत्तर भारत में कोल्ड वेव और घना कोहरा छाया रहा। IMD के मुताबिक, अगले 2-3 दिनों में कोल्ड वेव से कुछ राहत मिलेगी।

    बर्फबारी की भी चेतावनी

    मौसम विभाग ने कहा कि हिमालय क्षेत्र में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, जिसके कारण आज बर्फबारी होने की उम्मीद है।

    यहां बारिश की चेतावनी

    19 और 20 जनवरी को उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है, जिससे ठंड और बढ़ जाएगी। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। IMD के अनुसार, नॉर्थ-ईस्ट मानसून के दो दिनों के अंदर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश समेत दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में आने की उम्मीद है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.