MP में तूफान 'मुरासु' के असर से बदला मौसम, जबलपुर समेत 23 जिलों में तेज आंधी और बारिश का यलो अलर्ट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। चक्रवाती तूफान 'मुरासु' के असर से मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट ले रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले तीन दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश का अंदेशा जताया है।

मंगलवार को जबलपुर समेत प्रदेश के 23 जिलों में मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं, राजधानी भोपाल और इंदौर समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में फिलहाल धूप खिली रहेगी।