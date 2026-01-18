MP Weather Update: ग्वालियर-चंबल और सागर संभागों में छाएगा कोहरा, शहडोल-कटनी में शीतलहर का अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: सर्द हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकतर शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम पर बना हुआ है। इसी क्रम में शनिवार को प्रदेश में रात का सबसे कम 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान उमरिया में दर्ज किया गया। शहडोल एवं कटनी में शीतलहर का प्रभाव रहा।

भोपाल एवं ग्वालियर में हल्का कोहरा रहा। दिन का सबसे अधिक 30.4 डिग्री सेल्सियस तापमान उज्जैन में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक रविवार-सोमवार को रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं शीतलहर का प्रभाव रह सकता है। ग्वालियर, चंबल एवं सागर संभाग के जिलों में कोहरा छा सकता है।