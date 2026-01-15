MP Weather Update: मध्य प्रदेश में कोहरे का असर कम, पर ठंड बरकरार, 17 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोहरा छंटने के साथ ही धूप गुनगुनी लगने लगी है, लेकिन रात में ठंड का जलवा बरकरार है। बुधवार को प्रदेश में रात का सबसे कम 5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रीवा में दर्ज किया गया। 17 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। दिन का सबसे अधिक 30.1 डिग्री सेल्सियस तापमान खंडवा में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी दो-तीन दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। उसके बाद रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने के आसार हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में उत्तराखंड एवं उसके आसपास एक द्रोणिका बनी हुई है। पूर्वोत्तर भारत पर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 204 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। 16 जनवरी से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालयी को प्रभावित करने की संभावना है।