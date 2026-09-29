मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

MP Weather Update: मानसून की विदाई शुरू, बारिश पर ब्रेक; ग्वालियर संभाग में हल्की बौछार के आसार

मध्य प्रदेश में मानसून विदाई की ओर है और बारिश पर ब्रेक लग गया है। तेज धूप से दिन गर्म हुए, जबकि रात के तापमान में गिरावट शुरू हुई।

By PANKAJ SHRIVASTAVAEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 09:14:30 AM (IST)Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 09:19:52 AM (IST)
MP Weather Update: मानसून की विदाई शुरू, बारिश पर ब्रेक; ग्वालियर संभाग में हल्की बौछार के आसार
मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई शुरू। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश पर फिलहाल ब्रेक लग गया।
  2. राजधानी भोपाल सहित अधिकांश हिस्सों में तेज धूप रही।
  3. प्रदेश में कोई प्रभावी मौसम सिस्टम सक्रिय नहीं है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : मध्य प्रदेश में मानसून अब विदाई की दहलीज पर पहुंच चुका है। इसके चलते प्रदेशभर में मानसूनी वर्षा पर ब्रेक लग गया है। सोमवार को राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिनभर तेज धूप खिली रही और कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई। आसमान पूरी तरह साफ होने से दिन के तापमान में इजाफे के साथ हल्की गर्माहट महसूस हो रही है, जबकि रात के तापमान में कमी होने लगी है।

कोई प्रभावी मौसम सिस्टम सक्रिय नहीं

  • मौसम विज्ञानी एसएस साहू ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के ऊपर कोई प्रभावी मौसम सिस्टम सक्रिय नहीं है। इसी कारण वर्षा की गतिविधियों में ठहराव आया है। हालांकि, वातावरण में नमी अभी भी बनी हुई है, इसके चलते कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने की संभावना बनी रहेगी। चूंकि जम्मू-कश्मीर के पास एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है।


  • वहां से नमी आने पर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में छिटपुट हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा फिलहाल गुरदासपुर, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, धौलपुर, उदयपुर से होकर गुजर रही है, जो राज्य की सीमाओं के काफी नजदीक है।

    • यह भी पढ़ें- अमित शाह 3 अक्टूबर को भोपाल में, 35 हजार पशुपालकों का सम्मेलन; 100+ टेस्ट वाली डेयरी लैब का भी शुभारंभ

    तापमान में उतार-चढ़ाव

    सोमवार को प्रदेश के 11 जिलों में दिन का तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया, जबकि शेष जिलों में यह सामान्य रहा। वहीं रात के तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। रीवा में रात का पारा सामान्य से तीन डिग्री और मंडला, टीकमगढ़ व उमरिया में एक से दो डिग्री अधिक रहा, जबकि पांच जिलों में रात का पारा सामान्य से नीचे दर्ज किया गया।