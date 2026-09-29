MP Weather Update: मानसून की विदाई शुरू, बारिश पर ब्रेक; ग्वालियर संभाग में हल्की बौछार के आसार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : मध्य प्रदेश में मानसून अब विदाई की दहलीज पर पहुंच चुका है। इसके चलते प्रदेशभर में मानसूनी वर्षा पर ब्रेक लग गया है। सोमवार को राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिनभर तेज धूप खिली रही और कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई। आसमान पूरी तरह साफ होने से दिन के तापमान में इजाफे के साथ हल्की गर्माहट महसूस हो रही है, जबकि रात के तापमान में कमी होने लगी है।