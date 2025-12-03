MP Weather Update: चार जिलों में रात का पारा आठ डिग्री के आसपास, पांच दिसंबर से बदलेगा मौसम का मिजाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं ने मौसम के तेवर बदल दिए हैं। मंगलवार को राजधानी भोपाल समेत चार जिलों में रात का न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ। पचमढ़ी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री दर्ज हुआ। इसके अलावा भोपाल में 8.4, राजगढ़ में 8.5, इंदौर में 8.6, नौगांव में 8.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा।
ग्वालियर में धुंध छायी रही जिससे दृश्यता घटकर 500 मीटर रह गई। वहीं नर्मदापुरम और मंडला जिलों में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञानियों के अनुसार दो-तीन दिनों में तापमान में और गिरावट होने के आसार हैं।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कुछ संभागों में रात के तापमान में तीन से चार डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। पांच दिसंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर प्रदेश के मौसम में देखने को मिल सकता है। फिलहाल दक्षिण और मध्य क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए हुए हैं और अगले 24 घंटों तक मौसम शुष्क रहेगा।
|शहर
|अधिकतम
|न्यूनतम
|भोपाल
|26.0
|8.4
|इंदौर
|25.6
|8.6
|ग्वालियर
|28.0
|11.7
|जबलपुर
|26.0
|11.2
(नोट: आंकड़े डिग्री सेल्सियस में)