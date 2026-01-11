मेरी खबरें
    MP Weather Update: अगले दो दिनों तक प्रदेश के लोगों को मिलेगी कोहरे से राहत, दिन में रहेगी धूप; सुबह-शाम ठिठुरन बरकरार

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 06:09:19 AM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 06:10:30 AM (IST)
    MP Weather Update: अगले दो दिनों तक प्रदेश के लोगों को मिलेगी कोहरे से राहत, दिन में रहेगी धूप; सुबह-शाम ठिठुरन बरकरार
    प्रदेश में अगले दो दिनों तक कोहरे से राहत (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. अधिकतर शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम
    2. प्रदेश में सबसे कम 3.6 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहो में दर्ज
    3. सबसे अधिक 30.5 डिग्री सेल्सियस तापमान खंडवा में दर्ज हुआ

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: प्रदेश के वातावरण में नमी की मात्रा कम होने से घने कोहरे से फिलहाल राहत मिल गई है। धूप खिलने से दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी होने लगी है। हालांकि रात के समय अधिकतर शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम है। इस वजह से सुबह-शाम सिहरन महसूस हो रही है, लेकिन दिन में धूप गुनगुनी राहत दे रही है।

    उधर, शनिवार को प्रदेश में सबसे कम 3.6 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहो में दर्ज किया गया। खजुराहो एवं शिवपुरी में शीतलहर का प्रभाव रहा। ग्वालियर में मध्यम स्तर का कोहरा रहा। अधिकतर शहरों में सुबह से ही धूप निकली। दिन का सबसे अधिक 30.5 डिग्री सेल्सियस तापमान खंडवा में दर्ज किया गया।


    मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी दो दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। यानी कोहरे से राहत मिलेगी। धूप खिली रहेगी।

    यह है मौसमी परिस्थितियां

    मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उससे लगे पंजाब पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। इसके साथ एक द्रोणिका भी संबद्ध है। हरियाणा पर भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तर-पश्चिम भारत पर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 252 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं।

    दो दिन बाद फिर तापमान में होगी गिरावट

    मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि वातावरण से नमी कम होने के कारण कोहरे का असर कम हुआ है। इस वजह से दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने पर दो दिन बाद रात के तापमान में एक बार फिर गिरावट होने की संभावना है।

