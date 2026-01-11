मेरी खबरें
    90 साल के रिटायर्ड पटवारी साहब चौथी शादी के लिए खोज रहे थे लड़की, संपत्ति बंटवारे को लेकर बेटे ने किया जानलेवा हमला

    By Shyam MishraEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 04:12:59 AM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 04:13:31 AM (IST)
    90 साल की उम्र में चौथी शादी की तैयारी (AI Generated Image)

    HighLights

    1. रिटायर्ड पटवारी 90 साल की उम्र में चौथी पत्नी की तलाश कर रहा था
    2. इससे पहले ही तीनों पत्नियों ने बुजु्र्ग से संपत्ति के बंटवारे की मांग कर दी
    3. विवाद के दौरान पुत्र ने अपने ही बुजुर्ग पिता पर जानलेवा हमला कर दिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा: शहर के बिछिया थाने में पारिवारिक विवाद का एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहां रिटायर्ड पटवारी 90 साल की उम्र में तीन शादियां करने के बाद अब चौथी पत्नी की तलाश कर रहा था, इससे पहले कि वह चौथी शादी रचाता, तभी तीनों पत्नियों ने उससे संपत्ति के बंटवारे की मांग कर दी। इसी बात को लेकर हुए विवाद के दौरान तीसरी पत्नी के पुत्र ने अपने ही पिता पर जानलेवा हमला कर दिया।

    फिलहाल पुत्र के हमले से घायल पिता को गंभीर हालत में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है, वहीं हमलावर पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।


    यह है पूरा मामला

    दरअसल मामला रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलपरा का है। वहां के वर्मा परिवार के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुए विवाद के दौरान पुत्र ने अपने ही बुजुर्ग पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के संबंध में बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि सिलपरा निवासी 90 वर्षीय रिटायर्ड पटवारी राम रतन वर्मा की तीन पत्नियां है। रिटायर्ड पटवारी ने तीनों पत्नियों को एक ही घर में रखा है लेकिन उनके दरवाजे और आंगन अलग-अलग है।

    रिटायर्ड पटवारी के परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुए विवाद के दौरान तीसरी पत्नी के पुत्र महेंद्र वर्मा ने पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। विवाद के दौरान घायल पिता ने आरोपी अपना पुत्र मानने से ही इनकार कर दिया। इस पर आक्रोशित पुत्र ने पिता पर हमला कर दिया।

    90 साल की उम्र में चौथी शादी की तैयारी

    इधर घटना को लेकर यह भी चर्चा है कि रिटायर्ड पटवारी तीन शादियों के बाद अब 90 साल की उम्र में चौथी शादी रचाने की तैयारी कर रहे थे, जिस बात की खबर उनकी तीनों पत्नियों को लग चुकी थी। इससे पहले कि वह चौथी शादी रचाता, तभी तीनों पत्नियों के परिवार ने संपत्ति के बंटवारे की मांग कर दी, और इसी बात को लेकर हुए विवाद में रिटायर्ड पटवारी की जान पर बन आई, जो अब जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है।

    फिलहाल गंभीर रूप से घायल पटवारी का उपचार अभी जारी है, जिसकी हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है और आपराधिक प्रकरण दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है।

