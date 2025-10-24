MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 19 जिलों में बारिश के आसार, चार दिन में बादल छटने के बाद लौटेगी ठंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में प्रभावी मौसम प्रणालियों के मौजूद रहने के कारण हवाओं के साथ नमी आने का सिलसिला बना हुआ है। इस वजह से मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाए हुए हैं। साथ ही कहीं-कहीं बारिश भी हो रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक तीन-चार दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। उसके बाद हवाओं का रुख उत्तरी होने पर रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना है।

ठंड बादल छंटने के बाद महसूस हो सकती है। गुरुवार को रात का सबसे कम 17.6 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया। सात शहरों में रात का पारा 20 डिग्री सेल्सियस से कम पर रहा। दिन का सबसे अधिक 34.5 डिग्री सेल्सियस तापमान मंडला एवं नर्मदापुरम में दर्ज किया गया। सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक सतना में 0.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।