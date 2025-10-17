मेरी खबरें
    MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 26 जिलों में आज और कल बारिश के आसार, इंदौर और उज्जैन में भी बरस सकते हैं बादल

    मध्य प्रदेश में आज और कल 26 जिलों में बारिश के आसार हैं, जिनमें इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के जिले शामिल हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरे देश से वापस लौट गया है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण बादल छाने लगे हैं और कहीं-कहीं हल्की बारिश हो रही है।

    By Anand dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 07:42:10 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 07:46:33 AM (IST)
    मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में आज बारिश हो सकती है। फाइल फोटो

    HighLights

    1. भोपाल, इंदौर में बादल छाए, छिंदवाड़ा में 13 मिमी. बारिश हुई।
    2. सबसे कम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान खंडवा में दर्ज किया गया।
    3. सबसे अधिक 34.2 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहो में दर्ज हुआ।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दक्षिण-पश्चिम मानसून गुरुवार को पूरे देश से वापस लौट गया है। उधर वर्तमान में बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण दक्षिणी मध्य प्रदेश में बादल छाने लगे हैं। इसके साथ ही कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, शुक्रवार-शनिवार को जबलपुर, नर्मदापुरम, उज्जैन एवं इंदौर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है।

    बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात मध्य प्रदेश में सबसे कम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान खंडवा में दर्ज किया गया। 15 शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। दिन का सबसे अधिक 34.2 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहो में दर्ज किया गया। उधर गुरुवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक छिंदवाड़ा में 13 मिलीमीटर बारिश हुई।


    मध्य प्रदेश में आज 26 जिलों इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, आगर मालवा, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में बारिश के आसार हैं।

    अधिकतर जिलों में बादल छाए

    मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि वर्तमान में दक्षिण-पूर्वी अरब सागर और उससे लगे लक्षद्वीप क्षेत्र पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। 19 अक्टूबर तक इसके कम दबाव के क्षेत्र में बदलने का अनुमान है। उधर वर्तमान में हवाओं का रुख पूर्वी बना हुआ है। इस वजह से प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल छाए हुए हैं। कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो रही है।

    हल्की बारिश की संभावना

    अभी तीन-चार दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से नमी मिलने के कारण बादल छाने लगे हैं। साथ ही दक्षिणी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना बढ़ गई है। शुक्रवार-शनिवार को जबलपुर, नर्मदापुरम, उज्जैन, इंदौर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है।

