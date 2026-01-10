MP Weather Update: उत्तर की बर्फीली हवाओं से ठिठुर रहा मध्य प्रदेश; ज्यादातर शहरों में 10 डिग्री से कम रहेगा पारा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: प्रदेश में कड़ाके की ठंड का जलवा बरकरार है। अधिकतर शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम पर बना हुआ है। शुक्रवार को प्रदेश में रात का सबसे कम 3.4 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहो में दर्ज किया गया। खजुराहो, दतिया एवं शिवपुरी में शीतलहर का प्रभाव रहा।

ग्वालियर में अति घना कोहरा रहा। खजुराहो और दतिया में घना कोहरा छाया रहा। दतिया में शीतल दिन भी रहा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शनिवार-रविवार को भी मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने के आसार हैं। यानी अधिकतर शहरों का रात का तापमान दस डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा।