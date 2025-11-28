मेरी खबरें
    MP Weather Update: मध्य प्रदेश में मौमस के दो रंग, कहीं रजाई में दुबके लोग तो कही गर्मी भगाने चला रहे पंखा

    MP Ka Mausam: मध्य प्रदेश में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। कुछ इलाकों में लोग ठंड से बचने के लिए रजाई, कंबल और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है तो कहीं अचानक बढ़े तापमान से राहत पाने के लिए पंखा चलाना पड़ रहा है।

    By Anand dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 28 Nov 2025 07:39:23 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 28 Nov 2025 07:44:12 AM (IST)
    धुंध की ओट में "धुंधला" हुआ सूर्य: शाम राजधानी में बीते कुछ दिन से बादलों के साथ धुंध छाई रहती है। इससे सूरज की रोशनी भी कमजोर पड़ रही है। गुरुवार को सूर्य इसकी वजह से धुंधला नजर आया।

    HighLights

    1. अलग-अलग प्रकृति की हवाएं चलने से बन रहे ऐसे हालात।
    2. दो दिन बाद तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई गई।
    3. सबसे कम नौ डिग्री सेल्सियस तापमान रीवा में दर्ज किया गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अमूमन नवंबर के अंत में सर्दी के तेवर तीखे होने लगते हैं, लेकिन वर्तमान में प्रदेश में मौसम के दो तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। कुछ शहरों में रात में ठिठुरन है, तो कुछ शहरों में पंखा चलाने की नौबत आ गई है। इसके चलते गुरुवार को प्रदेश में सबसे कम नौ डिग्री सेल्सियस तापमान रीवा में दर्ज किया गया, जबकि नर्मदापुरम में रात का तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

    मौसम विज्ञानियों का कहना है कि वर्तमान में प्रदेश में अलग-अलग दिशा व प्रकृति की हवाएं चल रही हैं। इस वजह से शहरों के न्यूनतम तापमान में अंतर देखा जा रहा है। हालांकि दो दिन बाद रात के तापमान में और गिरावट होने की संभावना है।


    रात के तापमान में इस वजह से है अंतर

    मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में विदर्भ एवं उसके आसपास एक प्रति चक्रवात बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में अलग-अलग प्रकृति की हवाएं चल रही हैं। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में ऊपरी स्तर पर पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी हवाएं चल रही हैं। इस वजह से आंशिक बादल छाए हुए हैं।

    साथ ही रात का तापमान बढ़ा हुआ है। उधर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में ऊपर के स्तर पर हवाओं का रुख उत्तरी एवं उत्तर-पश्चिमी बना हुआ है। इस वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान कम बना हुआ है। इस तरह की स्थिति अभी दो दिन तक बनी रह सकती है। उसके बाद रात के तापमान में कुछ गिरावट होने लगेगी।

    बुधवार-गुरुवार की दरम्यानी रात में ऐसा रहा कुछ शहरों में तापमान

    यहां कम रहा

    • रीवा- 9.0

    • मलाजखंड- 9.5

    • नौगांव- 9.6

    • शिवपुरी- 10

    • ग्वालियर- 10.3

    • दतिया- 10.7

    • उमरिया- 11.3

    यहां अधिक रहा

    • नर्मदापुरम- 18.8

    • उज्जैन- 17.0

    • बैतूल- 16.8

    • इंदौर- 16.3

    • सिवनी- 16.0

    • धार- 15.9

    • नरसिंहपुर- 15.6

    (नोट: तापमान डिग्री सेल्सियस में।)

