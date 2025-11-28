MP Weather Update: मध्य प्रदेश में मौमस के दो रंग, कहीं रजाई में दुबके लोग तो कही गर्मी भगाने चला रहे पंखा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अमूमन नवंबर के अंत में सर्दी के तेवर तीखे होने लगते हैं, लेकिन वर्तमान में प्रदेश में मौसम के दो तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। कुछ शहरों में रात में ठिठुरन है, तो कुछ शहरों में पंखा चलाने की नौबत आ गई है। इसके चलते गुरुवार को प्रदेश में सबसे कम नौ डिग्री सेल्सियस तापमान रीवा में दर्ज किया गया, जबकि नर्मदापुरम में रात का तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
मौसम विज्ञानियों का कहना है कि वर्तमान में प्रदेश में अलग-अलग दिशा व प्रकृति की हवाएं चल रही हैं। इस वजह से शहरों के न्यूनतम तापमान में अंतर देखा जा रहा है। हालांकि दो दिन बाद रात के तापमान में और गिरावट होने की संभावना है।
मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में विदर्भ एवं उसके आसपास एक प्रति चक्रवात बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में अलग-अलग प्रकृति की हवाएं चल रही हैं। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में ऊपरी स्तर पर पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी हवाएं चल रही हैं। इस वजह से आंशिक बादल छाए हुए हैं।
साथ ही रात का तापमान बढ़ा हुआ है। उधर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में ऊपर के स्तर पर हवाओं का रुख उत्तरी एवं उत्तर-पश्चिमी बना हुआ है। इस वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान कम बना हुआ है। इस तरह की स्थिति अभी दो दिन तक बनी रह सकती है। उसके बाद रात के तापमान में कुछ गिरावट होने लगेगी।
यहां कम रहा
यहां अधिक रहा
(नोट: तापमान डिग्री सेल्सियस में।)