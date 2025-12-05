मेरी खबरें
    MP Weather Update: मध्य प्रदेश में आज मिलाजुला रहेगा मौसम, कल से ठंड दिखाएगी अपने तेवर

    MP Ka Mausam: मध्य प्रदेश में आज मौसम का मिजाजुला असर देखने को मिलेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गुरुवार को एक से डेढ़ डिग्री सेल्सियस का उतार-चढ़ाव जारी है।

    By Anand dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 07:29:00 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 07:35:18 AM (IST)
    मध्य प्रदेश में बना प्रति चक्रवात शुक्रवार रात तक हटने के बाद एक बार फिर ठंड का दौर शुरू हो जाएगा। - फाइल फोटो

    HighLights

    1. प्रति चक्रवात ने रोका बर्फीली हवाओं का रास्ता, तापमान में उतार-चढ़ाव जारी
    2. प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ
    3. एमपी में अधिकतम तापमान मंडला में 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मौसम के बदलने के साथ मध्य प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गुरुवार को एक से डेढ़ डिग्री सेल्सियस का उतार-चढ़ाव जारी है। हालांकि, कहीं-कहीं पर शीतलहर की स्थिति बनी, तो वहीं दिन में तीखी धूप लोगों को सता रही है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में 6.6 और अधिकतम तापमान मंडला में 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    मौसम केंद्र के अनुसार इंदौर और उज्जैन के ऊपर एक प्रति चक्रवात बना हुआ है। इस कारण देश के उत्तर से आ रही बर्फीली हवाएं पूरी तरह प्रदेश में नहीं पहुंच पा रही हैं। इस कारण दिन और रात के तापमान कहीं बढ़े हुए हैं कहीं कम हैं।


    जहां उत्तरी हवाएं पहुंच रही हैं, उधर तापमान में मामूली गिरावट आई है, जहां हवाएं नहीं पहुंच रही हैं, वहां तापमान हल्का बढ़ा हुआ है। गुरुवार को दतिया में 9.3 डिग्री सेल्सियस, राजगढ़ में 9.4 डिग्री सेल्सियस, रीवा में 9.8 डिग्री सेल्सियस और उमरिया में 9.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा।

    शनिवार से बढ़ेगी प्रदेश में ठंड

    मौसम विज्ञानी के अनुसार यह प्रति चक्रवात शुक्रवार रात तक आगे निकल जाएगा। इसके बाद पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ेगी। दिन और रात दोनों के तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट होगी। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। इंदौर और उज्जैन संभागों को छोड़कर शेष सभी संभागों के तापमान में गिरावट होगी।

