MP Weather Update: मध्य प्रदेश में आज मिलाजुला रहेगा मौसम, कल से ठंड दिखाएगी अपने तेवर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मौसम के बदलने के साथ मध्य प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गुरुवार को एक से डेढ़ डिग्री सेल्सियस का उतार-चढ़ाव जारी है। हालांकि, कहीं-कहीं पर शीतलहर की स्थिति बनी, तो वहीं दिन में तीखी धूप लोगों को सता रही है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में 6.6 और अधिकतम तापमान मंडला में 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम केंद्र के अनुसार इंदौर और उज्जैन के ऊपर एक प्रति चक्रवात बना हुआ है। इस कारण देश के उत्तर से आ रही बर्फीली हवाएं पूरी तरह प्रदेश में नहीं पहुंच पा रही हैं। इस कारण दिन और रात के तापमान कहीं बढ़े हुए हैं कहीं कम हैं।