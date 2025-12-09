मेरी खबरें
    सावधान! भोपाल रूट पर बढ़ी चोरी की वारदातें, ट्रेनों में कई यात्रियों के मोबाइल पलक झपकते हुए गायब

    भोपाल समेत मध्यप्रदेश के विभिन्न रेलवे मार्गों पर यात्रियों के मोबाइल चोरी होने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। अलग-अलग एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों ने बताया कि यात्रा के दौरान या स्टेशन पर रुकावट के समय उनके मोबाइल अचानक गायब हो गए। इन वारदातों में हजारों रुपये की कीमत के मोबाइल चोरी हुए हैं।

    By Brijendra Rishishwar
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 07:09:58 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 07:24:00 PM (IST)
    भोपाल–इटारसी रूट पर लगातार मोबाइल चोरी, जीआरपी ने दर्ज किए केस। फाइल फोटो

    HighLights

    1. ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल चोरी
    2. कई एक्सप्रेस ट्रेनों में वारदातें
    3. जीआरपी ने केस दर्ज किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों के मोबाइल चोरी होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में कई यात्रियों ने अपने मोबाइल फोन चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है।

    जानकारी के अनुसार, दीपांशु पांडेय कुछ दिनों पहले लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से मुंबई से प्रयागराज जा रहे थे। इटारसी स्टेशन पहुंचने से करीब बीस मिनट पहले ट्रेन आउटर पर खड़ी थी। इसी दौरान उनका मोबाइल फोन चोरी हो गया। चोरी हुए मोबाइल की कीमत 15 हजार रुपये बताई गई है, जबकि मोबाइल के कवर में रखे 5 हजार रुपये नकद भी चोरी हो गए। इस मामले में जीआरपी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

    इसी प्रकार, अहमदपुर (जिला सीहोर) निवासी मनोज गौर (30) ओवर नाइट एक्सप्रेस से भोपाल से जबलपुर जा रहे थे। ट्रेन में चढ़ते समय किसी ने उनकी जेब में रखा मोबाइल फोन चोरी कर लिया। चोरी किए गए मोबाइल की कीमत 12 हजार रुपये है।


    सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) निवासी सुरेश पाल नर्मदा एक्सप्रेस से पैंड्रा रोड से उज्जैन की ओर यात्रा कर रहे थे। भोपाल स्टेशन पर जब उनकी नींद खुली तो पाया कि जेब में रखा 21 हजार रुपये कीमत का मोबाइल गायब था।

    इसके अलावा झांसी (उत्तर प्रदेश) निवासी चंद्रभान सिंह (32) का मोबाइल भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चोरी हो गया। चोरी गए फोन की कीमत 30 हजार रुपये बताई गई है। इन सभी घटनाओं पर जीआरपी पुलिस ने मामलों की जांच शुरू कर दी है।

