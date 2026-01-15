MPPSC 2026 परीक्षा का शंखनाद... डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी सहित 155 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन शुरू

नवदुनिया प्रतिनिधि भोपाल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस भर्ती के जरिए कुल 155 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें डिप्टी कलेक्टर (एसडीएम), डिप्टी सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस (डीएसपी) सहित विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं के क्लास-1,2,3 सेवा पद शामिल हैं।

इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू हो चुकी है, जो नौ फरवरी तक चलेगी और अभ्यर्थी लेट फीस के साथ 16 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रांरभिक परीक्षा 26 अप्रैल, रविवार को आयोजित हो सकती है।

एमपीपीएससी पीसीएस एग्जाम 2026 जरूरी जानकारी विभाग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) परीक्षा का नाम राज्य सेवा परीक्षा 2026 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 आवेदन की शुरुआत 10 जनवरी 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 09 फरवरी 2026 (लेट फीस के साथ 16 फरवरी 2026) कुल वैकेंसी 155 MPPSC PCS प्रीलिम्स एग्जाम की डेट 26 अप्रैल 2026 योग्यता ग्रेजुएशन डिग्री/21 वर्ष से 33 वर्ष (वर्दीधारी), 40 वर्ष (गैर-वर्दीधारी) भर्ती नोटिफिकेशन MPPSC PCS Notification 2026 PDF/ MPPSC Forest Service Exam 2026 PDF पद का 50-100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (एमसीक्यू) हल करें।

परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.15 बजे से शाम 4.15 बजे तक होगी। उम्मीदवारों को एग्जाम शुरू होने से एक घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचने की सलाह दी जाती है।

नाम व वैकेंसी

डिप्टी कलेक्टर (एसडीएम)- 17 पद

डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी)- 18 पद

कमर्शियल टैक्स आफिसर- 3 पद

असिस्टेंट कमिश्नर (सहकारी)- 1 पद

चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर (कैटेगरी सी)- 4 पद

चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (जनपद पंचायत)- 15 पद

नायब तहसीलदार- 4 पद

विकास खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी- 39 पद

कुल खाली पदों की संख्या 155

शैक्षणिक योग्यता- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वन सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों ने विज्ञान/इंजीनियरिंग/तकनीकी की किसी भी ब्रांच से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा कम से कम उम्र 21 साल और अधिकतम आयु सीमा 40 साल है। वर्दीधारी पदों जैसे डीएसपी के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष है।

चयन प्रक्रिया- प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा इंटरव्यू राउंड इस बार प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन प्रारंभ - 10 जनवरी 2026

आवेदन की अंतिम तिथि - 9 फरवरी 2026

संशोधन की अंतिम तिथि - 16 फरवरी 2026

प्रारंभिक परीक्षा - 26 अप्रैल 2026 (रविवार)

परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग/अन्य राज्य के अभ्यर्थी - 500 रुपये

एससी/एससी/ओबीसी/दिव्यांग - 250 रुपये पोर्टल शुल्क अलग से देय होगा।

आवेदन प्रक्रिया एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाएं।स्टेट सर्विस एग्जाम 2026 के लिंक पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन कर आवेदन फार्म भरें। शुल्क जमा कर फार्म सबमिट करें।

एक साथ करें तीनों चरणों की तैयारी

एमपीपीएससी परीक्षा के विशेषज्ञ अभिषेक खरे बताते हैं कि राज्य सेवा परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास, सही मार्गदर्शन और सकारात्मक सोच की परीक्षा है। जो अभ्यर्थी रणनीति के साथ तैयारी करता है, वही अंतिम सूची में स्थान बनाता है। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते समय ही मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार को ध्यान में रखा जाए। नोट्स ऐसे बनाएं जो तीनों चरणों में काम आ सकें। नियमित अध्ययन, अनुशासन और धैर्य ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

कैसे करे तैयारी?

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस परीक्षा में सफलता के लिए केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही रणनीति और चरणबद्ध तैयारी आवश्यक है। विशेषज्ञ का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार-तीनों के लिए अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़ी हुई तैयारी ही चयन की कुंजी है। प्रारंभिक परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा का पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा होता है, जिसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य अभिरुचि परीक्षण से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं।

अभ्यर्थी सिलेबस को ध्यानपूर्वक समझकर पढ़ाई शुरू करें। सीमित पुस्तकों से बार-बार अध्ययन और रिवीजन करें। रोजाना 50-100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (एमसीक्यू) हल करें। समसामयिक घटनाओं, विशेषकर मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों, योजनाओं और रिपोर्टों पर विशेष ध्यान दें। मॉक टेस्ट को गंभीरता से लें और हर टेस्ट के बाद उसका विश्लेषण अवश्य करें। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सुझाव रोज उत्तर लेखन का अभ्यास करें। उत्तर में भूमिका, तथ्यात्मक विवेचना और संतुलित निष्कर्ष शामिल करें।